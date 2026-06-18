İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve bu sene on birincisine imza atılan Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri, muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Toplumsal farkındalık yaratmayı, başarıyı teşvik etmeyi ve genç nesillere rol modeller sunmayı amaçlayan bu prestijli organizasyon; medya, sanat, spor, bilim, teknoloji ve iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu.

Üniversitenin modern yerleşkesinde gerçekleştirilen törene katılım oldukça yoğundu. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın coşkuyla okunmasıyla başladı.

Törenin açılış konuşmasını ise İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli gerçekleştirdi.

Gayretli, üniversite olarak toplumsal gelişime katkı sağlayan her projenin ve her değerli ismin arkasında durmaktan büyük onur duyduklarını dile getirdi.

MEDYA DÜNYASININ DUAYEN İSİMLERİNE ÖZEL ÖDÜLLER

Habercilik ve ekran önündeki başarılarıyla milyonların sevgisini kazanan deneyimli televizyoncular, gecede ödüllendirilen isimler arasında ilk sıralarda yer aldı. Tören kapsamında, İletişim ve Eğitime Katkı Özel Ödülü'ne layık görülen ekranların deneyimli ve usta haber sunucusu Cem Öğretir büyük bir alkış topladı. Cem Öğretir'e bu anlamlı ödülü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Betül Gayretli tarafından takdim edildi. Habercilikteki tarafsız duruşuyla bilinen bir diğer önemli isim kürsüye davet edildi. Kamu Yararı Odaklı Gazetecilik ve Toplumsal Bilgilendirme Ödülü'nün sahibi olan başarılı gazeteci ve haber sunucusu Deniz Bayramoğlu, alkışlar eşliğinde ödülünü aldı. Deniz Bayramoğlu’na ödülünü, İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Gayretli gururla takdim etti.

ÖDÜLLER GELECEK NESİLLERE İLHAM VEREN BİR KÖPRÜ OLUYOR

Ödül takdiminin ardından organizasyonun vizyonuna ve önemine dair açıklamalarda bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ahmet Gayretli, törenin arkasındaki büyük emeğe ve öğrenci iradesine vurgu yaptı. Ahmet Gayretli, toplumsal gelişime katkı sunan, kendi uzmanlık alanlarında derin izler bırakan değerli isimleri tamamen öğrencilerin oylarıyla belirlediklerini ifade etti. Bu anlamlı organizasyonda Türkiye'nin değerlerini bir araya getirmekten mutluluk duyduklarını belirten Gayretli, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

Bizler bu ödüllerle yalnızca başarılı isimleri onurlandırmakla kalmıyoruz; aynı zamanda öğrencilerimizin kendilerine rol model olarak gördükleri lider kişilerle doğrudan buluşmalarına, onların eşsiz deneyimlerinden ilham almalarına da çok büyük bir imkân tanıyoruz.

Geleceğin profesyonelleri ve liderleri olacak olan gençlerimizin, ülkemize her alanda önemli katkılar sunmuş bu kıymetli isimlerle aynı ortamı paylaşması ve onların bilgi birikimlerinden faydalanması bizim eğitim vizyonumuz için son derece kıymetlidir. Bu yönüyle ele aldığımızda, Toplumsal Gelişim ve Medya Ödülleri'nin, gelecek nesillere ışık tutan ve onlara ilham veren son derece önemli bir köprü görevi üstlendiğine yürekten inanıyoruz.

İBRAHİM SARAÇOĞLU’NDAN YAŞLILIK VE BESLENME UYARISI

Gecede Sağlık İletişimi ve Toplumsal Etki Ödülü'ne layık görülen ünlü profesör doktor İbrahim Saraçoğlu, ödülünü aldıktan sonra salondaki konuklara ve ekran başındakilere hayati uyarılarda bulundu. Sağlıklı yaşamın temel sırrını açıklayan ve beslenme alışkanlıklarının insan ömrü üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken profesör doktor İbrahim Saraçoğlu, bugün tabağınızdaki yemeğiniz, bardağınızdaki herhangi bir bitki çayı sizin hücrelerinizin geleceğini doğrudan belirler diyerek sözlerine başladı.

Sağlığın tamamen ne tüketildiğine bağlı olduğunu aktaran Saraçoğlu, insanlık tarihinin iki bin beş yüz yıllık değişmeyen bir kuralı olduğunu hatırlatarak ilacın yediğin, yediğin ilacın olsun prensibini vurguladı. Dolayısıyla eğer ileride bastonsuz, başkalarından hiçbir yardım almadan, dinç ve sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorsanız, burada yapacağınız en temel şey aslında şimdiden yaşlılığınıza yatırım yapmaktır diyerek gençlere seslendi.

Bu yatırımı nasıl yapacaklarını merak edenler için de müjde veren Saraçoğlu, bundan sonraki tüm televizyon programlarında ve akademik çalışmalarında hep bu konuyu anlatacağını ve insanlara yaşlılığa doğru yatırım yapmanın yollarını öğreteceğini belirtti.

KUTUP ARAŞTIRMALARINA YILIN BİLİM ELÇİSİ ÖDÜLÜ

Bilim ve teknoloji dünyasında Türkiye'nin adını uluslararası platformlarda başarıyla duyuran isimler de İstanbul Gelişim Üniversitesi öğrencileri tarafından unutulmadı. Antarktika ve Arktik bölgelerinde gerçekleştirdiği başarılı bilimsel seferlerle ve ulusal kutup araştırma projeleriyle tanınan profesör doktor Burcu Özsoy, gecede büyük bir gurur yaşadı.

Yılın Bilim ve Teknoloji Elçisi Ödülü'nü alan profesör doktor Burcu Özsoy, kutup araştırmaları alanında ülkemiz adına yürüttükleri bilimsel çalışmaların ve gösterdikleri üstün gayretlerin bu tarz prestijli ödüllerle taçlandırılmasından dolayı duyduğu büyük memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdi. Ödülü tüm çalışma arkadaşları adına aldığını belirten Özsoy, gençlerin bilime olan ilgisinin kendilerini daha da motive ettiğini sözlerine ekledi. Tören, ödül alan isimlerin ve üniversite yönetiminin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafı ile son buldu.