Futbol oyun kurallarını belirleyen IFAB, Galler’de düzenlenen yıllık genel kurul toplantısında kurallarda yeni düzenlemeler yapmak üzere önemli kararlar aldı.

Özellikle zaman geçirme, VAR uygulaması ve oyuncu değişiklikleri konusunda kurallarda değişiklikler yapıldı. Yeni kurallar 2026'da Dünya Kupası'nda uygulanacak.

ZAMAN GEÇİRMEYE KARŞI ÖNLEMLER ALINDI

Sakatlık nedeniyle tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika oyuna dönemeyecek. Bu uygulamayla zaman geçirme girişimlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca aut ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Sürenin aşılması halinde top doğrudan rakip takıma verilecek.

Oyuncu değişikliklerinde de yeni bir kural getirildi. Oyundan çıkan futbolcu 10 saniye içinde sahayı terk etmek zorunda kalacak. Süre aşılırsa yerine girecek oyuncu sahaya alınmayacak ve takım oyun bir sonraki durana kadar en az 60 saniye 10 kişi mücadele edecek.

VAR YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

Hatalı verilen ikinci sarı kartlar artık VAR tarafından incelenebilecek. Organizasyonların tercihine bağlı olarak köşe vuruşlarında da VAR uygulaması devreye alınabilecek.

2026/27 SEZONU İÇİN EK KARARLAR

1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girecek yeni Oyun Kuralları kapsamında A milli hazırlık maçlarında oyuncu değişiklik hakkı 8’e çıkarılacak. Tarafların anlaşması halinde bu sayı 11’e kadar yükseltilebilecek.

Tehlikeli olmayan ve güvenli şekilde kapatılmış ekipmanlara izin verilecek. Hakemlerin göğüs veya başa monte edilen kameralar kullanabilmesi organizasyon tercihi olarak mümkün olacak.

Oyun durduğunda topun, durma anında topa sahip olması beklenen takıma bırakılacağı netleştirildi. Penaltılarda kazara yapılan çifte dokunuşla ilgili daha önce yayımlanan genelge de kurallara eklendi.

Ayrıca bariz gol şansını engelleme durumunda hakem avantaj oynatır ve gol olursa, ihlali yapan oyuncu ayrıca sarı kart görmeyecek.