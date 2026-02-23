Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) futbola getirmeyi planladığı yeni kurallar, oyunun temposunu artırmayı ve zaman geçirmeyi azaltmayı hedefliyor.

BBC’nin derlediği taslağa göre özellikle süre yönetimi ve VAR uygulamaları konusunda önemli değişiklikler gündemde.

SAKATLIKLARDA 1 DAKİKA BEKLEME

Yeni düzenlemeye göre tedavi gören bir oyuncu, saha dışına çıktıktan sonra en az 1 dakika oyuna dönemeyecek. Bu uygulamanın temel amacı, sakatlık bahanesiyle zaman geçirilmesini önlemek.

Ancak bazı istisnalar olacak. Kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak. Ayrıca yapılan faul sonucunda rakip oyuncu sarı ya da kırmızı kart görmüşse ve ciddi bir sakatlık söz konusuysa, sakatlanan oyuncu için bekleme şartı uygulanmayacak.

TAÇ VE KALE VURUŞLARINA SÜRE SINIRI

IFAB’ın planladığı bir diğer değişiklik ise taç atışları ve kale vuruşlarına süre sınırı getirilmesi. Belirlenen süre içinde oyun başlatılmazsa top doğrudan rakip takıma geçecek. Böylece özellikle maçın son bölümlerinde yaşanan tempo düşüşlerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİNDE 10 SANİYE KURALI

Oyuncu değişikliklerinde sahadan çıkan futbolcu için 10 saniyelik bir süre uygulanacak. Bu sürenin aşılması halinde takım, bir sonraki duraklamaya kadar 10 kişi mücadele edecek. Söz konusu duraklamanın en az 60 saniye sürmesi öngörülüyor.

VAR’IN YETKİ ALANI GENİŞLİYOR

Teknoloji tarafında da önemli bir adım planlanıyor. Hatalı ikinci sarı kart kararlarında VAR devreye girebilecek. Aynı şekilde yanlış verilen korner kararları için de VAR incelemesi yapılabilecek.

IFAB’ın bu düzenlemeleri resmi olarak ne zaman yürürlüğe koyacağı henüz netleşmezken önerilerin futbol kamuoyunda geniş bir tartışma yaratması bekleniyor.