İsrail ordusu, İran’daki operasyonlarını sürdürürken yaptığı açıklamada, kısa süre içinde İsfahan şehrine saldırı düzenleyeceklerini bildirdi. Açıklamada, operasyonun zamanlaması ve kapsamıyla ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı belirtildi.

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail, daha önce 200 uçakla 500 hedefi vurduğunu açıklamıştı. Öte yandan, İran Kızılayı saldırılarda yüzlerce ölü ve yaralı bulunduğunu duyurdu.

İsrail ise bir sonraki hedefin İran’ın İsfahan kenti olacağını açıkladı.