Ünlü ekonomist elinde altın olanları uyardı

Eryılmaz, savaş başladığından beri piyasalarda çok güçlü bir jeopolitik risk fiyatlaması görülmediğini, özellikle altın ve gümüş üzerinden takip ettiğinde, altına kıyasla gümüşte daha belirgin bir hareket olduğunu belirtti. Eryılmaz, “Altında düşüş eğilimi varken gümüşte yüzde 2’ye varan yükselişler gözlendi" dedi.