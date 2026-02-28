Altın fiyatları, değerli metaller ve Borsa İstanbul, Afganistan–Pakistan hattındaki gerilim ve ABD–İran müzakerelerinin etkisiyle dalgalanmalar sürüyor.
Ünlü ekonomist elinde altın olanları uyardı
ABD-İran gerilimi altın fiyatlarını etkisi altına aldı. Ekonomist Filiz Eryılmaz, yatırımcılara uyarılarda bulunurken, "Risk fiyatlaması yüksek değil" sözlerini sarf etti.Derleyen: Baran Yalçın
Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Eryılmaz katıldığı bir televizyon programında, jeopolitik gerilimlerin piyasaya etkisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Eryılmaz, Borsa İstanbul’da düşüş yaşandığına dikkat çekerek, Endeks 13.814 puan seviyesinde bulunurken dolar/TL 43,96; euro/TL 51,93; euro/dolar paritesi 1,18 seviyesinde olduğunu, faizin ise yüzde 36,25 olurken ons altın 5.200 doları test ettikten sonra 5.181 dolara gerilediğini hatırlattı.
“Brent petrol 71,22 dolar, ABD ham petrolü 65,74 dolar seviyesinde” diyen Eryılmaz, “Gram altın 7.324 lira, çeyrek altın 11.975 lira, yarım altın 23.950 lira, tam altın ise 47.775 liradan işlem görüyor.Piyasalardaki hareketin şimdilik sınırlı kaldığını belirten Eryılmaz, "Dünden bugüne çok belirgin bir fark yok, daha çok sınırlı geri çekilmeler söz konusu" sözlerini sarf etti.
RİSK FİYATLAMASI YÜKSEK DEĞİL
Savaşın başlamasından beri piyasalarda beklenen ölçüde sert bir reaksiyon görülmediğini belirten Eryılmaz, özellikle değerli metaller tarafına vurgu yaptı.
Eryılmaz, savaş başladığından beri piyasalarda çok güçlü bir jeopolitik risk fiyatlaması görülmediğini, özellikle altın ve gümüş üzerinden takip ettiğinde, altına kıyasla gümüşte daha belirgin bir hareket olduğunu belirtti. Eryılmaz, “Altında düşüş eğilimi varken gümüşte yüzde 2’ye varan yükselişler gözlendi" dedi.