Anasayfa Otomotiv Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün

Yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenler için Renault’dan kaçırılmayacak finansman atağı geldi. 28 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya dahilinde, popüler modellerde düşük faizli ve kısa vadeli kredi imkânı sağlanıyor.

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 1

Otomobil dünyasının dev ismi Renault, yeni kampanyasının bitimine son gün kaldı. Renault Finans aracılığıyla bireysel müşterilere sunulan bu özel teklif; markanın en çok tercih edilen modelleri olan Clio, Megane Sedan ve Duster'ı kapsıyor.

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 2

Kısa vadeli borçlanma ile araç sahibi olmak isteyenler için hazırlanan paket, 150.000 TL kredi tutarı, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı seçeneklerini barındırıyor. Bu ödeme planına göre yatırımcıların aylık ödeyeceği tutar 29.623 TL olarak belirlendi.

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 3

Söz konusu faiz oranından yararlanabilmek için aracın üretici garantisini uzatan "+1 yıl Maxxi Warranty" sigorta ürününün satın alınması şartı bulunuyor.

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 4

Kampanya, Renault’nun Türkiye pazarındaki lokomotif modellerinde geçerli:

Renault Clio

Megane Sedan

Yeni Duster

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 5

Renault Finans verilerine göre kampanyanın aylık bireysel maliyet oranı %1,60, yıllık bireysel maliyet oranı ise %20,93 olarak hesaplandı.

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 6

Stoklarla sınırlı olan bu fırsat, 28 Şubat 2026 tarihine kadar katılımcı yetkili satıcılarda geçerli olacak. MAİS, kampanya koşullarında ve bitiş tarihinde değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Renault’dan kampanya: Aylık 29 bin TL taksitle sıfır araçta son gün - Resim: 7
