Dünyada jeopolitik gerilim arttıkça ekonomi piyasasında dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün İsrail ve ABD’nin İran’a saldırmasının ardından Kapalıçarşı’da altın fiyatlarında yüzde 2’ye varan sert yükselişler yaşandı.
Selçuk Geçer gram altın için net rakam verdi: İsrail-İran gerilimi piyasayı vurdu... 'Pazartesiye hazır olun'
İsrail-İran gerilimi sonrası altın rekor kırarken Bitcoin çakıldı. Ekonomist Selçuk Geçer, pazartesi gününe dikkat çekerek FED’in faiz kararından petrol fiyatlarına kadar kritik senaryoyu açıkladı. Geçer gram altın için 10 bin TL fiyatını verdi.Süleyman Çay
Güne 7 bin 597 TL ile başlayan gram altın, son olarak 200 TL’yi aşan bir artış yaşayarak 7 bin 821 TL’ye geldi. Yükselişin ise devam ettiği görüldü. Borsa, Dolar, Euro ve ons altında ise hafta sonu nedeniyle işlemler kapalı.
Bitcoin tarafında ise 65 bin dolar seviyesinden 2 bin dolar düşüş gerçekleşerek 63 bin 633 dolara geldi.
Piyasada yaşanan son duruma dair ünlü ekonomist ve Yeniçağ yazarı Selçuk Geçer Süleyman Çay’a değerlendirmelerde bulundu.
Geçer, asıl yükselişin pazartesi günü piyasaların açılmasıyla olacağının altını çizerken, “7 bin 800 TL’ye yükseltildi, pazartesinin hazırlığını yapıyorlar. Bu savaş çünkü burada kalmayacak, görünen o ki daha da büyüyebilir” dedi.
Gram altın ve ons için rakam veren Geçer, şunları dile getirdi:
“Bu iş büyüdükçe altın yukarıya doğru itmeye devam eder. Teknik olarak bakıldığı anda ons bazında 5 bin 500 kritik bir seviye. Yani oranın kırılması demek 7 bin dolara fırlaması demek. Gram altın bazında bakarsak, 7 bin dolar ons altın bizi 10 bin TL gram altına götürür.”
Önümüzdeki süreçte Amerikan dolarının güçsüzleşeceğini vurgulayan Geçer, dolar endeksinde bir geri çekilme görülmesinin beklendiğini öne sürdü.
Gümüş tarafında sınırlı hareket olacağını söyleyen Geçer, Bitcoin tarafından daha fazla tepki geleceğinin altını çizdi. Geçer, Bitcoin tarafında satış baskısının artacağını söyledi.
Merkez Bankası ve FED tarafında faiz indirimlerinin duracağını söyleyen Geçer, şunları ifade etti:
“FED'in faiz indirimi artık imkansız gibi. Bu saatten sonra Fed'in faiz indirmesi çok zor. Çünkü petrol fiyatları bir anda 100 dolarlara giderse çok ciddi bir enflasyon yaratır. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol trafiğinin tıkanması 150 dolarlık petrol fiyatını getirir.
Türkiye'de faizler zaten çok yüksek. Faiz artırımı olmasa da faiz indirimi olmaz bu koşullarda. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de bir faiz indirimi beklememek lazım.”
NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.