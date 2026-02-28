Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları

Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları

Türkiye'nin dostu da, düşmanı da belli oldu. Yapılan bir araştırma vatandaşın hangi ülkeyi dost hangi ülkeyi düşman gördüğünü ortaya çıktı. İktidarın yakın temaslar kurduğu ABD, listede sürpriz bir yerde aldı.

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 1

Metropoll araştırma, vatandaşa "Hangi ülkeyi dost, hangi ülkeyi düşman" olarak görüklerini sordu.

1 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 2

15-21 Ocak tarihleri arasında 1219 kişiyle yapılan araştırma, Türkiye'nin, vatandaşın gözünden, dost ve düşmanlarını ortaya çıkardı.

2 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 3

İşte Türkiye'nin dostları ve düşmanları...

3 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 4

İsrail

Düşman: %88,2
Dost: %6,9
Fikrim yok / Cevap yok: %4,9

4 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 5

Amerika Birleşik Devletleri

Düşman: %78,5
Dost: %13,9
Fikrim yok / Cevap yok: %7,6

5 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 6

Rusya

Düşman: %44,2
Dost: %40,0
Fikrim yok / Cevap yok: %15,8

6 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 7

Almanya

Düşman: %42,8
Dost: %43,2
Fikrim yok / Cevap yok: %14,0

7 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 8

Çin

Düşman: %38,5
Dost: %44,3
Fikrim yok / Cevap yok: %17,2

8 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 9

Ukrayna

Düşman: %27,6
Dost: %56,6
Fikrim yok / Cevap yok: %15,8

9 10
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro