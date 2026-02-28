Metropoll araştırma, vatandaşa "Hangi ülkeyi dost, hangi ülkeyi düşman" olarak görüklerini sordu.
Türk halkı hangi ülkeleri dost, hangilerini düşman görüyor? İşte anket sonuçları
Türkiye'nin dostu da, düşmanı da belli oldu. Yapılan bir araştırma vatandaşın hangi ülkeyi dost hangi ülkeyi düşman gördüğünü ortaya çıktı. İktidarın yakın temaslar kurduğu ABD, listede sürpriz bir yerde aldı.Derleyen: Aykut Metehan
15-21 Ocak tarihleri arasında 1219 kişiyle yapılan araştırma, Türkiye'nin, vatandaşın gözünden, dost ve düşmanlarını ortaya çıkardı.
İşte Türkiye'nin dostları ve düşmanları...
İsrail
Düşman: %88,2
Dost: %6,9
Fikrim yok / Cevap yok: %4,9
Amerika Birleşik Devletleri
Düşman: %78,5
Dost: %13,9
Fikrim yok / Cevap yok: %7,6
Rusya
Düşman: %44,2
Dost: %40,0
Fikrim yok / Cevap yok: %15,8
Almanya
Düşman: %42,8
Dost: %43,2
Fikrim yok / Cevap yok: %14,0
Çin
Düşman: %38,5
Dost: %44,3
Fikrim yok / Cevap yok: %17,2
Ukrayna
Düşman: %27,6
Dost: %56,6
Fikrim yok / Cevap yok: %15,8
