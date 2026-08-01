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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nın ardından CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'nin rozetlerini taktı.

AK Parti'ye katılan üç ismin parti değişikliği siyaset gündeminde geniş yankı uyandırırken, CHP cephesinden de ilk tepkiler gelmeye başladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN PAYLAŞIMI

CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AK Parti'ye geçen isimler hakkında açıklamada bulundu.

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP örgütlerinde sayısız liyakatli insan varken; ideolojisi, fikri, zikri geçtim tamamının ahlakı olmayan bu kişilerin sosyal demokrat bir partide yer bulabilmeleriydi asıl sorun.

Ne şekilde yer bulduklarının önemi yok bu saatte…

Adaylaşması sürecinde bir dahlim olmasa da bu karede benim dönemimde ilçe başkanlığı yapmış bir karaktersiz de var ne yazık ki!

Çok üzgünüm ve kendi payıma düştüğü kadarıyla affola…"

Eski CHP İstanbul İl Başkanı, açıklamasında parti örgütlerinde liyakatli isimler bulunduğunu vurgularken, AK Parti'ye geçen isimlerin CHP'de yer almasının asıl sorun olduğunu savundu.

Kaftancıoğlu ayrıca, kendi döneminde ilçe başkanlığı yapan isimlerden birine de gönderme yaparak yaşanan süreç nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.