Hayat pahalılığı ile boğuşan pek çok vatandaş için kırmızı et şimdiden hayal oldu. Anca etin dışında en ulaşılabilir protein kaynaklarından biri olan tavuk eti de sofralardan uzaklaşıyor.

Tavuk eti üretimi sadece bir ayda yüzde 14,4, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 16,3 gerilediği TÜİK verilerinde ortaya çıktı.

‘KIRMIZI ETİ KALDIRDILAR ŞİMDİ SIRADA TAVUK VAR’

Bu verilere dair Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, X hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Şahin, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tabloyu örtmek için hemen yumurta üretimindeki yıllık artışın arkasına saklanıyorlar. Oysa geçen yıl yumurta üretimini öylesine gerilettiniz ki, bugün başarı diye sunduğunuz rakam ancak o kaybın ardından gelen sınırlı bir toparlanmadır. Üstelik yumurta üretimindeki aylık artış yalnızca yüzde 0,7. Neredeyse çıkıp “Tavuk yiyemiyorsanız yumurta kırın” diyecekler. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana diyorduk şimdi fukara hasret kaldı tavuğun buduna! Bu plansızlığın faturasını üreticiye de vatandaşa da kesemezsiniz. Etlik piliç üretim maliyetinin yüzde 68’ini yem oluşturuyor. Siz soyanın yüzde 95,9’unu, mısırın yüzde 26,7’sini dövizle ithal ederek üreticiyi kurdaki her dalgalanmaya açık hâle getiriyorsunuz. Üreticiyi ithal yeme mahkûm eden bu anlayış, vatandaşı kendi ülkesinde üretilen tavuk etine bile ulaşamaz hâle getiriyor. Kırmızı eti sofradan kaldırdınız, şimdi sırada tavuk mu var? “