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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partili İdris Şahin, yılın ilk yarısında 162 milyar liralık çekin karşılıksız çıktığını belirterek esnafın hapis tehdidiyle baş başa bırakılmasını eleştirdi. Şahin, borçların cezayla değil, adil bir ödeme düzeniyle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verileri üzerinden Çek Kanunu’nun esnaf üzerinde yarattığı hapis tehdidini ve piyasadaki ödeme krizini TBMM gündemine taşıdı. Yılın ilk yarısında devasa boyutlara ulaşan karşılıksız çek sayılarına dikkat çeken Şahin, krizin yükünün küçük esnafa yüklenmesinden vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

İLK YARIDA 162 MİLYAR LİRALIK ALARM

TBB Risk Merkezi’nin Haziran verilerini paylaşan Şahin, altı ayda 156 bin 794 çekin karşılıksız işlem gördüğünü ve toplam tutarın 162 milyar liraya ulaştığını aktardı. Piyasada zincirleme bir tıkanma yaşandığını vurgulayan Şahin şöyle konuştu:

"Bir çekin karşılıksız kalması çoğu zaman bir kişinin sabah kalkıp borcunu ödememeye karar vermesinden ibaret değildir. Esnaf sattığı malın bedelini tahsil edemiyor, KOBİ yüksek faiz altında finansmana ulaşamıyor. Zincirin bir halkasındaki ödeme aksadığında yük, sıradaki esnafın üzerine kalıyor. İktidar ekonomiyi bu hâle getirip ödeme zincirinin son halkasında kalan kişiyi bütün krizin tek sorumlusu ilan edemez."

KÜÇÜK ESNAFA HAPİS, BÜYÜK ŞİRKETE KONKORDATO

Yargı Paketi'nde kabul edilen kusur oranına göre ceza ilkesinin çek dosyalarında göz ardı edildiğini belirten Şahin, kötü niyetli kişilerle imkansızlık yaşayan esnafın bir tutulamayacağını ifade etti:

"Geçtiğimiz hafta 12. Yargı Paketi’ni yasalaştırdınız. Herkesin işlediği fiil ve kusuru oranında sorumlu tutulması gerektiğini söylediniz. Peki aynı ceza adaleti ilkesini çek dosyalarında neden işletmiyorsunuz? Yüksek faiz, artan maliyetler ve tahsil edemediği alacaklar nedeniyle ödeme gücünü kaybeden esnafla kötü niyetli kişiyi aynı kefeye koymak hukuk değildir. Ekonomik krizin sanık sandalyesine küçük esnafı oturtamazsınız."

'CEZAEVİ TAHSİLAT DAİRESİ DEĞİLDİR'

Mevcut sistemdeki adli para ve hapis cezası yaptırımlarının alacağını tahsil etmek isteyen alacaklıya da hiçbir fayda sağlamadığını altını çizen Şahin, çözümün hapis değil adil bir ödeme düzeni olduğunu vurguladı:

"Ödeme güçlüğü nedeniyle çekini karşılayamayan insana, yine ödeyemeyeceği bir para cezası verip ardından özgürlüğünü tehdit etmek hangi borcu tahsil ediyor? Cezaevi tahsilat dairesi değildir. Büyük sermayenin borcuna yeniden yapılandırma, küçük esnafın borcuna özgürlük tehdidi uygulanan yerde adaletten söz edilemez. Ekonomik suça ekonomik ceza verilmelidir. Borcu hapisle değil hukukla, krizi cezaeviyle değil adil bir ödeme düzeniyle çözmek zorundayız."