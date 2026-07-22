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Kaynak: Haber Merkezi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, emekli maaşları ve enflasyon hesaplamalarına ilişkin yaptığı açıklamada hükümeti sert sözlerle eleştirdi.

23 bin 552 liralık maaş üzerinden hesap yapıldığını ancak emeklinin gerçek geçim koşullarının dikkate alınmadığını belirten Şahin, hükümetin enflasyon hesaplamalarında çifte standart uyguladığını öne sürdü.

Kamu borçlarında kullanılan faiz ve enflasyon oranlarıyla emekli, memur ve asgari ücretliye yapılan maaş artışlarında esas alınan enflasyon verileri arasında büyük fark bulunduğunu savunan Şahin, TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İktidarın "enflasyon oranlarına göre zam yapıyoruz" söylemini eleştiren Şahin, "Siz TÜİK'in makyajlı rakamları üzerinden emeklinin, kamu çalışanının ve asgari ücretlinin hakkına giriyorsunuz. Kul hakkı yiyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Şahin, açıklamasını "Makyajlı enflasyonla kul hakkına girmeyin." çağrısıyla tamamladı.