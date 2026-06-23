Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'deki ekonomik buhran her geçen gün daha derinleşiyor. Derinleşen krizin en somut, en can yakıcı yansıması ise kırmızı et fiyatlarında yaşanıyor. Bir zamanlar sıradan bir akşam yemeğinin parçası olabilen, hafta sonları aileleri bir araya getiren kırmızı et, bugün artık sadece özel günlerde hatırlanan, hatta lüks tüketim kategorisine giren bir nesneye dönüştü. Türkiye'de asgari ücret ya da emekli maaşı ile geçinen bir aile için, sadece birkaç kilo kırmızı et satın almak, aylık bütçenin neredeyse beşte birini gözden çıkarmak anlamına geliyor.





YENİÇAĞ'ın mikrofon uzattığı İstanbul Fatih'teki bir kasap da bu tabloyu ortaya koyan çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fiyatların uygun olduğunu ona rağmen emeklinin durumunun yetmediğini söyleyen kasap “Emekli dükkanın önünde geçiyor. Kemal Sunal’ın bir filmi vardı eskiden ekmeğini cama banıyordu. Emekli şu an o vaziyette. Yapacak bir şey yok” sözlerini sarf etti.

DEVA Partili İdris Şahin de YENİÇAĞ'ın bu haberini sosyal medya hesabında alıntılayıp söz konusu tabloya tepki gösterdi. İktidarı eleştiren Şahin, "Milletin sofrasından eti çaldınız, ceplerindeki parayı arsızca sömürdünüz, evlerdeki huzuru tamamen yok ettiniz. Yılların emeklisini, kasap kapısında fiyat seyreden birer yabancıya çevirdiniz. Bu tablo, iktidarın bu halka reva gördüğü sefaletin ta kendisidir! Bugün başını öne eğecek olan emekli değil, bu memleketin insanını bir lokma etin hesabını yapacak kadar çaresiz bırakan, bu halkın sırtından inmek bilmeyenlerdir!!" ifadelerini kullandı.





