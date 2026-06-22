BARAN YALÇIN / ÖZEL HABER / YENİÇAĞ

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı yurttaşların belini bükerken, asgari ücrete ve emekli maaşına yapılan zam, yüksek enflasyon karşısında adeta eriyip yok oldu.

Evini geçindirmekte zorlanan vatandaşlar, artan et ve tavuk fiyatları karşısında daha da perişan oldu.

Yeniçağ ailesi olarak Fatih Kadınlar Pazarı’na giderek halkın nabzını yokladı.

‘BÖYLE DEVAME EDERSE MİLLET ARTIK TAVUK DEĞİL DE, BENCE MAYDANOZ YİYEMEZ’

Kasapta çalışan bir yurttaş, vatandaşların et alamadığını belirterek, “Vatandaş artık et alamıyor büyük sıkıntıda. Yani bir kilo et şu anda 1.000 TL, 1.100 TL. Millet tavuğa yöneldi, tavuğun kilosu da 300-400 TL'ye çıktı. Geçim çok zor oldu. Satışlarımız bayağı düştü. Yani millet alamıyor, gerçekten sıkıntılı. Bu şekil giderse millet artık tavuk değil de, bence maydanoz yiyemez” sözlerini sarf etti.

‘BİZDEN GRAMLA 100 LİRAYA, 50 LİRAYA ET İSTEYENLER VAR’

Vatandaşların gramla et istediğini ifade eden yurttaş, “Bizden 100 liraya, 50 liraya et isteyenler var. Bu marketlerde de öyle. İki salatalık alan var, yarım kilo biber alan var. İnsanlarımızın yüzde 70’i fakir. İnsanlar artık ne yapacağını şaşırmış yani. Geleceğimiz ne olacak, çocuklarımızın geleceği ne olacak onu bilemeyiz. Allah bilir. İnşallah düzelir ama bu gidişle hiç düzelmenin bir anlamı olmaz. Yani büyüklere sesleniyorum; bu şekil olmaz, açız aç. Bir kira 30.000 TL. Yani şu anda benim iki ay sonra kiram olacak, adam diyor 42.000 TL. Nasıl ödeyeceksin? Ben 30.000 TL'ye çalışıyorum, asgari ücretle çalışıyorum. Geçim nasıl olacak? Dört tane çocuk var. Ne yapmamız lazım? Çok zor, işimiz çok zor. Gerçekten zor” ifadelerini kullandı.

‘EMEKLİ KEMAL SUNAL’IN CAMA EKMEK BANDIĞI GİBİ BAKIP GİDİYOR’

Başka bir esnaf ise, fiyatların uygun olduğunu ona rağmen emeklinin durumunun yetmediğini söyledi. Yurttaş, “Fiyatlar şu anda uygun da, yine millete pahalı geliyor. Satışlarımız baya düştü eskisi gibi değil. Çoğu yurttaş yarım kilo et istiyor. Vatandaşın parası olmadığı için çoğu eti kemikli satıyoruz. Hayat şartları baya zor. Emekli dükkanın önünde geçiyor. Kemal Sunal’ın bir filmi vardı eskiden ekmeğini cama banıyordu. Emekli şu an o vaziyette. Yapacak bir şey yok” sözlerini sarf etti.

‘EKONOMİ BAYAĞI BOZUK, MALİYETLERİMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ’

Kurbandan yeni çıktıklarını, durumu olan herkesin evinde et olduğunu, durumu olmayanın da zaten et alamadığını ifade eden esnaf, “O yüzden müşteri yok. Kendi branşımızda tatildeyiz şu anda. Ama ekonomi olarak her şey ortada yani. Satışlarımız düşük, bayağı düşük. Satışlar bayağı düşük, ekonomi bayağı bozuk. Maliyetlerimizi karşılayamıyoruz. Gün geçtikçe içeri giriyoruz yani. Gün geçtikçe zarara giriyoruz. Masraflar ağır. Kâr oranımız %10, masraflar %30. Ondan dolayı gittikçe içeri giriyoruz yani. Hayvancılık Türkiye'de yok şu an. Beyaz et %20. Kırmızı et kimse alamıyor ki. Şu anda en ucuz et İstanbul'da... Şu anda İstanbul'da en ucuz et burada 500-600 lira. Dışarıda 1200-1300 lira” dedi.

‘ET ALAMIYORUZ ÇÜNKÜ ÇOK PAHALI’

Et alamadıklarını çünkü çok pahalı olduğunun altını çizen başka bir vatandaş, “Et alamıyoruz çünkü çok pahalı. Alırsak da çok az alıyoruz. O da yani illa, yani senede 2-3 defa, yemeklik alıyoruz. Bir de kurbanlıkta. Yani kurban kesilince geliyor. O kadar yani. Bu sene kurban da kesemedik. Kimse de kesmedi etrafımızda, çevremizde. Yani yine fiyatlardan dolayı. Çoğunlukla beyaz et tüketiyoruz. onda da herhalde bir sıkıntı var diye duyduk yakın zamanda. Onu da tüketmemeye çalışıyoruz ama işte mecbur insan tüketmek zorunda kalıyor et pahalı olunca” ifadelerini kullandı.

‘ETİN İÇİNE YAĞ KATIP YİYORUZ ÇOK OLSUN DİYE’

Kaç kilo et alabiliyorsunuz? Sorusuna yanıt veren yurttaş, “Yani 1 kilo... Eşime diyorum hatta "Niye bu kadar çok getiriyorsun, 1 kilo?" "1 kilo çok mu?" diyor. Ben de diyorum hani "İnsan yarım kilo da..." Çünkü fiyatlardan dolayı ee o kadar alabiliyoruz. Ya genellikle, yağ içine katıp daha çok öyle tüketiyoruz” dedi.

‘ET DEDİĞİNİZ ŞEYİ ALAMAZ OLDUK’

“Et dediğiniz şeyi alamaz olduk” diyen vatandaş, 20 bin lira emekli maaşı aldığını, 15 bin lira kira verdiğin belirterek, yaşadığı zorlukları anlattı.

Et yemek için bayramları beklediğini söyleyen vatandaş, insanların bütçelerinin yetmediğini, kurbanda gelen etleri stokladıklarını belirtti.

‘ETİ YEMEKLERE KOKU VERSİN DİYE KULLANIYORUZ’

“Eti az az, dirhem dirhem sadece yemeklere koku, tat versin diye kullanıyoruz” diyen yurttaş, “Ben bunu söylüyorum. Üzülerek de söylüyorum. Gerçekten üzülerek söylüyorum. Biz niçin bunları yaşıyoruz? Tarım ülkesiyiz. Besili hayvanlarımız çok, alanlarımız geniş ama neden bunlar ithal oldu? Neden dışarıdan ithal et yemek zorunda kalıyoruz? Bunları söylüyorum. Üzülerek hayal... Bu tür şeyleri söylüyorum. Soracağınız başka bir şey var mı?” diye sordu.

‘20 BİN LİRA EMEKLİ MAAŞI ALIYORUM 15 BİN LİRA KİRA VERİYORUM’

Emekli olduğunu ifade eden yurttaş, 20 bin lira emekli maaşı alıp 15 bin lira kira ödediğini söyleyerek, “Bakın, emekliyim; 20 lira maaş alıyorum ve şu anda en düşük, dediğim gibi, 15 lira kira ödüyorum ve siz düşünün benim nasıl bir geçim sağlamam gerektiğini, nasıl düşünmem gerektiğini. Ben oturup ağlamazsam ne yapayım? Ben geçinemem. "Emekliyiz" diyoruz, canavar gibi emekliyiz diyoruz. Kartım ücretsiz, taşıtlara ücretsiz biniyorum ama yine de zorlanıyorum. Gerçekten gözyaşım dökülecek şimdi ama... Ama öyle”dedi.

‘PAZARDA VE MANAVDA ÜRÜNLERİ TANE İLE ALIYORUM’

Pazara ve manava gittiğinde ürünleri tane ile aldığını aktaran yurttaş, “Meyveler hat safhada pahalı. Sebzeler öyle. Yani tek tek alıyorsam ben, hep aynı pozisyondayım. Çünkü pahalı. Meyve hat safhada pahalı. Sebzeler de öyle; domatesi, patlıcanı hep vesaire biberi... Biz bunları bu mevsimlerde o kadar uygun bir şekilde alıp yiyorduk ama şu anda hayır. Çok ama çok acı. Ben tek kişiyim, ben çoluk çocuğu olanları düşünüyorum. Ben bu zorlukları yaşıyorsam, çoluk çocuğu olanlar onlar ne yapacak?” sözlerini sarf etti.