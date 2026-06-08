İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, 'Özgür Özel’den Macron ve Çipras çıkarma planı' yazısında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için alınan 'mutlak butlan kararı sonrası CHP'li Özgür Özel'in yeni partisinin anketlere yansıyan oy oranını eleştirdi ve Özgür Özel'in yeni bir parti kurmak için hazırlıklara başladığını belirtti.



Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi;

"Özgür Özel’in yeni parti kurması için anketler yoluyla gaz verenler, İstanbul merkezli küresel bağlantıları da olan bir yapı. Bunlar geçmişte Cem Boyner’i denediler. Cem Boyner’in YDH’sı ilk seçimde yüzde 58 oy alacaktı. Peki ne aldı? Cem Boyner’in partisi 1995 seçimlerinde yüzde 0.48 oy aldı. Bunlar, DSP’yi bölmek için İsmail Cem’in partisine gaz verdiler. İsmail Cem, Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan’ın kurduğu YTP yine ilk seçimde tek başına iktidar oluyordu. Sonuç ne oldu? 2002 seçimlerinde yüzde 1.15 oranında oy alarak siyasetten silindiler.

Ama aynı yapı bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’na gaz veriyor. Gerçi kimsenin gaz vermesine gerek yok. Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel yeni parti kurmak için çalışmalara başladılar. Ekrem İmamoğlu kafasındaki modeli açıkladı. “Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız”dedi. “Bizim milletle yürüdüğümüz her yol meşrudur ve güçlüdür” diye açıklama yaptı. Eski ANAP’lı olduğu için dört eğilimi birleştiren bir modeli esas alacaklarını söyledi. Ekrem İmamoğlu’nun CHP diye bir derdi yok. Hatta “CHP bana yük” dediği söyleniyor. İmamoğlu’nun tek derdi var, o da kendisi."