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BDDK verilerine göre yurttaşların bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları 19 Haziran haftası itibarıyla 6 trilyon 483 milyar liraya ulaştı. Bu tutarın 3 trilyon 319 milyar lirasını bireysel krediler, 3 trilyon 162 milyar lirasını ise kredi kartı borçları oluşturdu.

Yılın ilk 6 ayında bireysel kredi ve kredi kartı borçlarında 907 milyar 188 milyon liralık artış kaydedildi.

TAKİBE DÜŞEN BORÇLAR 440 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Bankalar ve finans kuruluşlarının tahsil edemediği ve yasal takibe aldığı bireysel borçlar da hızla yükseldi. 19 Haziran itibarıyla takibe düşen alacaklar 312 milyar liraya çıktı. Yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 32,3 olarak kaydedildi.

Varlık yönetim şirketlerinin portföyündeki 132 milyar liralık batık alacak da eklendiğinde, sistemdeki sorunlu bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplam büyüklüğü 440 milyar lirayı aştı.

İCRA DOSYALARINDA REKOR SEVİYEYE ULAŞILDI

Borç krizinin yargıya yansıması da dikkat çekti. UYAP verilerine göre 1 Ocak–27 Haziran 2026 döneminde icra ve iflas dairelerine 4 milyon 929 bin yeni dosya geldi.

Aynı dönemde çok sayıda dosya sonuçlandırılsa da sistemdeki yük azalmadı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı 27 Haziran itibarıyla 25 milyon 419 bin 757’ye yükseldi.

Ekonomik göstergeler, bireysel borçluluk ve icra dosyalarındaki artışın, yurttaşların finansal yükünü her geçen gün daha da ağırlaştırdığını ortaya koyuyor.