Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem 600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı

600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı

Adana'nın Feke ilçesinde ORKÖY desteklerinden yararlanan kadın girişimciler, yıllar önce çorak arazileri önce lavanta bahçelerine, ardından seralara dönüştürdü. Yüzde 50 hibe desteğiyle üretime başlayan kadınlar, bugün hem tarımda hem de kırsal turizmde ilçeye örnek oluyor.

Kaynak: İHA
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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 1

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde kadın girişimcilerin devlet desteğiyle başlattığı üretim seferberliği, kırsal kalkınmanın örnek projelerinden biri haline geldi.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 2

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY Projesi kapsamında verilen desteklerle çorak araziler önce lavanta bahçelerine, ardından modern seralara dönüştürüldü. Üretime başlayan kadınlar hem aile ekonomisine katkı sağladı hem de bölgeyi tarım ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirdi.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 3

Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi


Paşalı Mahallesi'nde yaşayan Hilal Köz, ORKÖY Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu 500 metrekarelik serada üretime başladığını söyledi.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 4

400 bin liralık destekle serasını kurduğunu belirten Köz, ilk olarak marul yetiştirdiğini, elde ettiği gelirle domates üretimine geçtiğini ifade etti. Köz, üretime bağlı olarak tek bir seradan yıllık 500-600 bin lira gelir elde edilebildiğini dile getirdi.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 5

Çorak araziler üretim merkezine dönüştü


Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede seracılığın önemli bir alternatif olduğunu belirten Köz, damla sulama sistemi sayesinde daha az suyla verimli üretim yaptıklarını söyledi.

Köyde şu anda beş seranın aktif olarak üretim yaptığını belirten Köz, taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 6

Bin rakımdan Çukurova'ya marul


Geçen yıl yaşanan sel nedeniyle Çukurova'daki üretimin zarar görmesi üzerine Feke'de yetiştirilen marulların bölgeye gönderildiğini anlatan Köz, ürünlerini 35 ila 50 lira arasında sattıklarını belirtti.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 7

Lavanta bahçeleri turizmi de canlandırdı

Paşalı Mahallesi sakinlerinden Ayşe Başer ise yıllar önce kimsenin kendilerine inanmadığını belirterek, kadınların emeğiyle çorak toprakların hem üretime hem de kırsal turizme kazandırıldığını söyledi.

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600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı - Resim: 8

Lavanta bahçeleriyle ziyaretçileri ağırlayan köy, bugün seracılık ve doğa turizmini bir arada yürüterek Feke'de kırsal kalkınmanın başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.

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