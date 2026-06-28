600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı

Çorak araziler üretim merkezine dönüştü



Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede seracılığın önemli bir alternatif olduğunu belirten Köz, damla sulama sistemi sayesinde daha az suyla verimli üretim yaptıklarını söyledi.

Köyde şu anda beş seranın aktif olarak üretim yaptığını belirten Köz, taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.