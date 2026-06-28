Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde kadın girişimcilerin devlet desteğiyle başlattığı üretim seferberliği, kırsal kalkınmanın örnek projelerinden biri haline geldi.
600 bin lira net kazanç elde ediyor: Tanesini 35 TL'den satarak başladı
Adana'nın Feke ilçesinde ORKÖY desteklerinden yararlanan kadın girişimciler, yıllar önce çorak arazileri önce lavanta bahçelerine, ardından seralara dönüştürdü. Yüzde 50 hibe desteğiyle üretime başlayan kadınlar, bugün hem tarımda hem de kırsal turizmde ilçeye örnek oluyor.Kaynak: İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY Projesi kapsamında verilen desteklerle çorak araziler önce lavanta bahçelerine, ardından modern seralara dönüştürüldü. Üretime başlayan kadınlar hem aile ekonomisine katkı sağladı hem de bölgeyi tarım ve turizm açısından cazibe merkezi haline getirdi.
Devlet desteğiyle hayalini gerçekleştirdi
Paşalı Mahallesi'nde yaşayan Hilal Köz, ORKÖY Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurduğu 500 metrekarelik serada üretime başladığını söyledi.
400 bin liralık destekle serasını kurduğunu belirten Köz, ilk olarak marul yetiştirdiğini, elde ettiği gelirle domates üretimine geçtiğini ifade etti. Köz, üretime bağlı olarak tek bir seradan yıllık 500-600 bin lira gelir elde edilebildiğini dile getirdi.
Çorak araziler üretim merkezine dönüştü
Su kaynaklarının sınırlı olduğu bölgede seracılığın önemli bir alternatif olduğunu belirten Köz, damla sulama sistemi sayesinde daha az suyla verimli üretim yaptıklarını söyledi.
Köyde şu anda beş seranın aktif olarak üretim yaptığını belirten Köz, taleplere yetişmekte zorlandıklarını ifade etti.
Bin rakımdan Çukurova'ya marul
Geçen yıl yaşanan sel nedeniyle Çukurova'daki üretimin zarar görmesi üzerine Feke'de yetiştirilen marulların bölgeye gönderildiğini anlatan Köz, ürünlerini 35 ila 50 lira arasında sattıklarını belirtti.
Lavanta bahçeleri turizmi de canlandırdı
Paşalı Mahallesi sakinlerinden Ayşe Başer ise yıllar önce kimsenin kendilerine inanmadığını belirterek, kadınların emeğiyle çorak toprakların hem üretime hem de kırsal turizme kazandırıldığını söyledi.
Lavanta bahçeleriyle ziyaretçileri ağırlayan köy, bugün seracılık ve doğa turizmini bir arada yürüterek Feke'de kırsal kalkınmanın başarılı örneklerinden biri olarak gösteriliyor.