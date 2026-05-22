Galatasaray Icardi ve Osimhen'i takımda tutacak mı? Dursun Özbek açıkladı

’BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRDÜM’

"Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert.

Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon Euro’yu kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi.

Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız..."