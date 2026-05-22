Galatasaray Icardi ve Osimhen'i takımda tutacak mı? Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek HT Spor canlı yayınına konuk oldu.
Dursun Özbek’in açıklamalarından satır başları şöyle…
‘GALATASARAY’A BORÇLU HİSSEDİYORUM’
"8 yıllık yatılı okul hayatım boyunca, gece uyumadan önce yaptığımız sohbetlerde hep Galatasaray başkanı olmanın hayalini kurardık.
Galatasaray Lisesi'nin bize verdiği bir emek var. Yetişmemizde çok büyük bir rolü var. Dolayısıyla ben de kendimi Galatasaray'a borçlu hissediyorum."
‘GALATASARAY’IN HEDEFİ ŞAMPİYONLAR LİGİ’Nİ ALMAK’
"Avrupa'ya odaklanacağız. Oradaki başarıyı sürdürebilir hale getirmeye çalışacağız. Önümüzdeki sene inşallah son 8'e ve daha yukarılara mücadele edeceğiz.
Başarılara ulaşacağımıza inanıyorum. Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni almak. En kısa sürede müzemize bu kupayı götürmek istiyoruz."
‘ICARDI’YE TEKLİF YAPTIK KARARINI BEKLİYORUZ’
"Mauro Icardi, Galatasaray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli Galatasaraylı yaptı.
Kendisi ve menajeriyle buluştum. Teklifim yaptım. Galatasaray yarışmacı bir takım, takım hazırlanırken kriterler var. Bunları da dikkate alarak, teknik heyetin de görüşünü alarak teklif yaptık.
Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek."
’BÖYLE BİR ŞEYİ İLK KEZ GÖRDÜM’
"Napoli Kulübü, Osimhen'in kulübü için teminat istedi. Böyle bir şeyi ilk kez gördüm. Zaten normalde prosedürler çok sert.
Bir kısmını peşin ödedik, bir kısmını kendi şirketimden verdim. 35 Milyon Euro’yu kendi şirketimden... Bu anlamda çok zor bir transferdi.
Osimhen gösterdiği performansla bu paraları hak ettiğini gösterdi. İkinci bir nesli de şimdi Osimhen, Galatasaraylı yapıyor. İyi ki almışız..."
‘SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ’
"Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."
‘OKAN BURUK İLE DAHA ÇOK ŞAMPİYONLAR KAZANACAĞIZ’
"Okan Hoca, Galatasaray'da doğmuş ve gelişmiş bir futbolcuydu. Büyük hizmetleri var. Teknik direktör olarak da hizmet etmeye geldi. Son derece başarılı bir çizgisi var. Galatasaray'a layık, Galatasaray'a hizmet etmekten keyif alan başarılı bir teknik adam. Kendisini çok seviyoruz. İnşallah birlikte daha çok şampiyonluklar kazanacağız."
‘OMURGAYI KORUYARACAĞIZ’
"Barış Alper Yılmaz için resmi teklif yok ama ilgi var. Birçok oyuncumuz ile Avrupa kulüpleri ilgileniyor. Zaman zaman izlemeye geliyorlar. Takım omurgasını bozmadan, takviyeler yaparak ilerlemek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı için omurgayı koruyacağız. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."
‘TFF YABANCI KURALI KARARINI TEKRAR DÜŞÜNMELİ’
"10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır. TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım.
Galatasaray ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, rakiplerimizde böyle kısıtlaması yok.Söylediklerim yanlış anlaşılmasın.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor diye değil; Süper Lig'deki tüm takımlar için uygun değil. İnşallah TFF bu uygulamada değişikliğe gider."