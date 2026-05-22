Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ‘Yasa dışı bahis’, ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Rüşvet ve kara para aklama’ suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı.

Rasim Ozan Kütahyalı Adana Emniyet Müdürlüğü’nde verdiği 244 sayfalık ifadesinde, dostu Aydın Özyetkin’den bahsetti.

46 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Emniyette, Rasim Ozan Kütahyalı’ya Batuhan Özyetgin ile toplam 46.537.383,39 TL işlem hacmi soruldu.

Rasim Ozan Kütahyalı şöyle yanıt verdi: “Batuhan Özyetgin’i arkadaşımın oğlu olması sebebi ile tanırım. 2022-24 ekonomisinde KKM (kur korumalı mevduat) ya da altın teminat gösterilerek ticari kredi çekmek çok mantıklı bir işti. Dostum Aydın Özyetgin’in ise şirketi olduğundan bana ‘gel teminatın yarısını koy bu işten beraber kazanalım’ dedi. Ben de kendisine çok güvendiğim için paramı gönderdim. Aydın, daha önce bir şirketi battığı için kendi hesaplarını kullanamıyordu ve bu sebeple oğlu Batuhan Özyetgin’in hesaplarından para geliyordu. Ben de Batuhan’a para gönderiyordum. Batuhan ile para transferinin tek sebebi budur.”

ROK’UN DOSTUNUN CEM KÜÇÜK MESAJI

Rasim Ozan Kütahyalı’nın arkadaşlarından bahseden isim Cem Küçük’tü.

Cem Küçük TGRT Haber’dki programda “ROK'un Ali Mahir Başarır'la yediği içtiği ayrı gitmezdi. ROK ve Hazım Giray beraber gezerlerdi” dedi.

YENİÇAĞ, Rasim Ozan Kütahyalı’nın dostu Aydın Özyetkin’in Cem Küçük mesajına ulaştı.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “dostum” dediği Aydın Özyetgin aydınlatma işi yapan bir iş insanı…

Aydın Özyetgin’in Cem Küçük mesajı şöyle:

“Kıymetli Cem Küçük kardeşimin kıymetli babası Erdal Küçük vefat etmiştir. Erdal amcamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Cem kardeşim olmak üzere tüm ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah rahmetiyle muamele eylesin.”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın “dostum” dediği Aydın Özyetgin’in Cem Küçük ile arkadaş olup olmadığı merak konusu…