İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma davası'nın ilk duruşması gerçekleşti.

Duruşma öncesi salon önünde arbede yaşandı. Çıkan arbedede bir CHP üyesi kadının yaralandığı açıklandı. Vatandaşın kaburgalarının kırıldığı bildirildi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve jandarma personeli arasında gerginlik ve sözlü tartışma meydana geldi.

YERLİKAYA'DAN CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde jandarmaya yönelik sözlere ilişkin, "Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz" ifadesini kullandı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hadsizce jandarmamıza hakaret eden CHP milletvekili ve yanındaki şahıs. Siz, vatanımız için canından geçen, gece gündüz demeden fedakarca görev yapan jandarmamızı sahipsiz mi sanıyorsunuz? Arkasında milletimizin duası olan o vatan evlatlarını yalnız mı sanıyorsunuz? O asil üniformayı taşıyan jandarmamızın şerefine hangi cüretle dil uzatırsınız? Hangi cüretle İsrail askerleriyle kıyaslarsınız? Ettiğiniz hakaretlerin bedelini elbette hem milletimizin vicdanı hem de hukuk önünde ödeyeceksiniz. Ne kadar saklasanız da içinizdeki kötülük dışarı vuruyor. Çünkü insanın dili kalbinde olanın tercümanıdır."