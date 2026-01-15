Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesiyle ilgili açtığı davanın ilk duruşması öncesi CHP'liler ve jandarma arasında gerginlik çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, gerginlik hakkında soruşturma başlattı.
'RESEN SORUŞTURMA AÇILDI'
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde, jandarma personeline yönelik olarak 15.01.2026 tarihinde gerçekleştirilen mukavemet ve hakaret teşkil eden eylemlere ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır"