Bunları yapan kazançlı çıkar: Emekli maaşını artırmak için ne yapmak lazım?

En düşük emekli maaşı 16.881 TL. Geçinemeyen emekliler çalışmayı sürdürüyor. Uzmanlar emekli maaşlarını artırmak için yapılması gerekenleri tek tek saydı. İşte ayrıntılar...
Emekliler geçinemediklerini ifade ederek 'çözüm' için yetkililere seslenmeye devam ediyor. Peki, emekli maaşını artırmak için ne yapmak lazım? Bunları yapan kazançlı çıkar...
1- Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametre sizin prime esas kazancınız. Yani bordronuzdaki brüt maaşınız. Brüt maaşınız ne kadar yüksek ise avantajınız da o kadar yüksek. Maaşınız yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine isin vermeyin. Çünkü bu durum emekli maaşınızı da, ileride alacağınız kıdem tazminatı da olumsuz etkiler ve alacağınız emekli maaşı da tazminat da düşük olur.
2- Emekli maaşınızın her yıl artması için brüt maaşınızın asgari ücretin iki katından fazla olması önemli.
3- Primlerinizi kendiniz ödüyorsanız, Bağ-Kur'lu ya da isteğe bağlı sigortalı iseniz ödemelerinizi tavandan ödeyin.
4- Eğer imkanınız varsa iki yerde sigortalı olun. Hem Bağ-Kurlu hem SSK'lı (4A) da olabilirsiniz. Ayrıca iki ayrı iş yerinde SSK'lı da çalışabilirsiniz. Aynı anda iki yerden sigortalı olduğunuzda prime esas kazançlarınız toplanacak ve alacağınız emekli maaşı yüksek olacak.
5- Emekli maaşınızı artırmak için çok uzun çalışmaktan önce hangi şartlarda çalıştığınız önemli. Prim gün sayılarının her ay için 30 gün olmasına dikkat edin.
6- Emeklilik planını son yıllara bırakmayın. Şimdiden yapın. Ne kadar erken davranırsanız o kadar kazançlı olursunuz.
7- Son 3.5 yılda SSK'lı olmak BAĞ-KUR'lu olmaktan daha avantajlı. Bu durumda SSK şartlarıyla emekli olur, maaşınızı yüksek alırsınız.
8- Emeklilik zamanınız geldiğinde başvuru sırasında eş, çocuk gibi bakmakla yükümlü olduğunuz kişi sayısını eksiksiz verin.