Bunları yapan kazançlı çıkar: Emekli maaşını artırmak için ne yapmak lazım?

1- Emekli maaşı hesaplanırken kullanılan en önemli parametre sizin prime esas kazancınız. Yani bordronuzdaki brüt maaşınız. Brüt maaşınız ne kadar yüksek ise avantajınız da o kadar yüksek. Maaşınız yüksek olmasına rağmen asgari ücretten gösterilmesine isin vermeyin. Çünkü bu durum emekli maaşınızı da, ileride alacağınız kıdem tazminatı da olumsuz etkiler ve alacağınız emekli maaşı da tazminat da düşük olur.