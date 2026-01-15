CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ilk duruşması sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasının iptal edilmesine tepki göstererek, "Hiç birimizin diplomasının, hisse senedinin, tapusunun garantisi yok" dedi. Seçim göndermesi yapan Özel, "Bizim önümüz açıktır istikametimiz iktidardır. Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Bizim elimizden Tayyip Erdoğan'ı siyaseten kimse alamaz" ifadelerini kullandı.

'DELİLİKLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

Özel şunları söyledi:

'Bir delilikle karşı karşıyayız... Savcı gitmiş bu diploma iptal edilsin demiş. Bu diplomayı iptal et diyor. Sen savcısın nasıl bunu dersin. YSK dahil kullanılmaktadır demiş. Belediye başkanı, milletvekili olmak için kullanılmıyor diploma... Daha hiç kullanmadık. Cumhurbaşkanı adaylığı için kullanılıyor sadece. 'Önlenemez kayıplar olur' diyor yani 'Erdoğan kaybeder' demek istiyor. Önleyin diye iptal yazmış... Fakülte defalarca yazmış iptal edilemez diye. Dekanın boğazına çökmüşler. İstifa etmiş. İstanbul Üniveristesi'nde komisyon kurmuşlar orada da hukukçu yok. Gitmişler diplomayı iptal etmişler. Sundukları tüm belgeler bizi destekledi. Perişan haldeler... Türkiye'yi rezil ettiler... "

'35 YILLIK DİPLOMAYI KİMSE İPTAL EDEMEZ'

"Bir umudum var. Hakim bey kendisi vicdanımızla hukukun gereği olan kararı vereceğiz diyor. Bu gerçekse vicdanın kırıntısı olanda 35 yıllık diplomayı iptal etmez kimse. Türkiye'de devleti kimse yok sayamaz.

Biri adam öldürse 35 yıl önce şimdi yargılanamaz zaman aşımı var. Ama Ekrem Başkanın 35 yıllık diplomasını iptal ediyorlar. Bu diploma iade olursa en iyisi olur. Hiç birimizin diplomasının, hisse senedinin, tapusunun garantisi yok. "

'TAYYİP ERDOĞAN'I YENECEĞİZ'

Bizim önümüz açıktır istikametimiz iktidardır. Tayyip Erdoğan'ı yeneceğiz. Bizim elimizden Tayyip Erdoğan'ı siyaseten kimse alamaz. Millet kararı verecek. Millet torununun diplomasını tartışmaya açmaz.