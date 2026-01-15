İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'diploma davası'nın ilk duruşması gerçekleşti.

Duruşma öncesi mahkeme salonu önünde arbede meydana geldi. Çıkan arbedede bir CHP üyesi kadının yaralandığı açıklandı. Vatandaşın kaburgalarının kırıldığı bildirildi.

İLK MÜDAHALE BAŞKANDAN

Öte yandan salon önünde vatandaşa yapılan ilk müdahale anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde müdahaleyi aynı zamanda doktor olan Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun yaptığı görüldü.

Duruşma sonrası yaşananlara tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlar tepki gösterdi. Özel, bilinçli bir kaos ortamı yaratıldığını savunarak AKP'nin süreci talimatla yönettiğini belirtti.

O anlara ilişkin Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Çekmişler jandarmanın aracını, jandarma aracından 70 yaşında insanlara su sıkıyorlar. Arkadaşlarımız gidiyor, 'yapmayın, etmeyin' diyor. 70 yaşındaki o insana su sıkılır, yerlerde sürüklenir mi? Ne yapmaya gelmiş? Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasına desteğe gelmiş 70 yaşında insanlara. O sırada yerde sürüklenenler var, üzeri ıslananlar var, perişan olanlar var. İçerideki arbedede de bir kadının kaburgalarını kırdılar, Doktor Ayşegül Hanım müdahale etti. 45 dakikadan fazla sedye beklendi"