15 Ocak 2026 Perşembe
Anasayfa Spor Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu

Süper Lig 2025/26’nın ilk yarısında en iyi 10 oyuncu, yapay zeka tarafından gol, asist ve saha içi etkinlik gibi verilerle belirlendi. Liste, sezonun en etkili isimlerini objektif şekilde ortaya koyuyor. Bakalım zirvede hangi isim yer alıyor?

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 1

10 | MAURO ICARDI

Galatasaray'ın etkili ismi... Gollerini sıralamaya devam etti. Kritik maçlarda skora etki, liderlik ve bitiricilikle hâlâ elit seviyede.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 2

9 | İSMAİL YÜKSEK

Fenerbahçe'nin namağlup serisinde orta saha disiplinini sağlayan isimler. Top kapma, ikili mücadele ve oyun okuma konusunda çok etkili.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 3

8 | DAVINSON SANCHEZ

Savunmanın bel kemiği. Hava topları, pozisyon bilgisi ve temiz müdahalelerle en az gol yiyen takımın (Galatasaray) en sağlam isimlerinden.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 4

7 | TALISCA

9 gol + yaratıcılık. Fenerbahçe'nin namağlup gidişinde uzaktan şutlar ve frikiklerle büyük fark yaratıyor.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 5

6 | BARIŞ ALPER YILMAZ

Asist krallığında üst sıralarda. Hem skor katkısı hem de dur durak bilmeyen enerjisiyle komple performans.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 6

5 | PAUL ONUACHU

11 gol. Fiziksel üstünlük, hava hakimiyeti ve bitiricilikle Trabzonspor'un hücum yükünü taşıyor. Skorun ötesinde varlık hissettiriyor.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 7

4 | LUCAS TORREIRA

Orta sahanın patronu. Top kapma, pozisyon alma, mücadele ve pas dağıtımıyla Galatasaray'ın dengesini sağlayan en önemli isimlerden. Reytingler yüksek.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 8

3 | ELDOR SHOMURODOV

Başakşehir'in etkili ismi. 12 golle gol kralı. Takımının sürpriz çıkışında neredeyse tek başına hücumu sırtlıyor, bitiricilik ve hareketlilik çok iyi.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 9

2 | YUNUS AKGÜN

7.54 ortalama reyting. Hem hücumda yaratıcılık hem de yüksek pres katkısı. Asist ve gol katkısı da cabası, çok yönlü en iyi performanslardan.

Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu - Resim: 10

1 | MARCO ASENSIO

Ligin en yüksek ortalama puanı (7.72). Oyun kurma, kritik paslar, uzaktan şutlar ve genel etkiyle açık ara fark yaratıyor. Fenerbahçe'de kilit rol.

Kaynak: Spor Servisi
