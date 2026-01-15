Yapay zekaya göre Süper Lig 2025/26 ilk yarısının en iyi 10 futbolcusu

10 | MAURO ICARDI
Galatasaray'ın etkili ismi... Gollerini sıralamaya devam etti. Kritik maçlarda skora etki, liderlik ve bitiricilikle hâlâ elit seviyede.
9 | İSMAİL YÜKSEK
Fenerbahçe'nin namağlup serisinde orta saha disiplinini sağlayan isimler. Top kapma, ikili mücadele ve oyun okuma konusunda çok etkili.
8 | DAVINSON SANCHEZ
Savunmanın bel kemiği. Hava topları, pozisyon bilgisi ve temiz müdahalelerle en az gol yiyen takımın (Galatasaray) en sağlam isimlerinden.
7 | TALISCA
9 gol + yaratıcılık. Fenerbahçe'nin namağlup gidişinde uzaktan şutlar ve frikiklerle büyük fark yaratıyor.
6 | BARIŞ ALPER YILMAZ
Asist krallığında üst sıralarda. Hem skor katkısı hem de dur durak bilmeyen enerjisiyle komple performans.
5 | PAUL ONUACHU
11 gol. Fiziksel üstünlük, hava hakimiyeti ve bitiricilikle Trabzonspor'un hücum yükünü taşıyor. Skorun ötesinde varlık hissettiriyor.
4 | LUCAS TORREIRA
Orta sahanın patronu. Top kapma, pozisyon alma, mücadele ve pas dağıtımıyla Galatasaray'ın dengesini sağlayan en önemli isimlerden. Reytingler yüksek.
3 | ELDOR SHOMURODOV
Başakşehir'in etkili ismi. 12 golle gol kralı. Takımının sürpriz çıkışında neredeyse tek başına hücumu sırtlıyor, bitiricilik ve hareketlilik çok iyi.
2 | YUNUS AKGÜN
7.54 ortalama reyting. Hem hücumda yaratıcılık hem de yüksek pres katkısı. Asist ve gol katkısı da cabası, çok yönlü en iyi performanslardan.
1 | MARCO ASENSIO
Ligin en yüksek ortalama puanı (7.72). Oyun kurma, kritik paslar, uzaktan şutlar ve genel etkiyle açık ara fark yaratıyor. Fenerbahçe'de kilit rol.