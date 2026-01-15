Türkiye’nin otomotiv sanayisindeki en önemli yatırımlarından biri olarak dikkat çeken Çinli otomotiv devi BYD’nin Manisa’daki üretim tesisi projesinde fiili süreç başladı. Bir süredir sessizliğin hakim olduğu ve çeşitli tartışmaların yaşandığı dev arazide, iş makinelerinin sahaya girmesiyle birlikte altyapı çalışmalarına hız verildi.
Çinli otomobil devinden Manisalılara müjde... Ha yapıldı ha yapılmıyor deniliyordu
Manisa'da 1 milyar dolarlık dev yatırım için düğmeye basan Çinli otomotiv devi BYD, 150 bin kapasiteli fabrikasının inşaat çalışmalarına resmen başladı. 2026 yılı sonunda üretime geçmesi planlanan tesisin sahasına giren iş makineleri, altyapı ve temel kazı faaliyetleri için ilk kazmayı vurdu.
1 Milyar Dolarlık Yatırım Sahaya İndi Temmuz 2024’te imzalanan yatırım anlaşmasının ardından merakla beklenen süreçte, Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) yaklaşık 1,6 milyon metrekarelik alanda hummalı bir çalışma gözleniyor.
Otomotiv uzmanı İsmail Bayramoğlu tarafından paylaşılan saha ve drone görüntüleri, bölgede temel kazı faaliyetlerinin ve altyapı hazırlıklarının başladığını ortaya koydu.
Bu gelişme, kamuoyunda bir süredir devam eden "yatırım süreci askıda mı?" sorularına da yanıt niteliği taşıdı.
Hedef: 2026 Sonunda Seri Üretim Yaklaşık 1 milyar dolarlık dev bütçeyle hayata geçirilecek olan entegre tesiste, yıllık 150 bin araç üretim kapasitesi hedefleniyor.
Sadece araç montajı değil, batarya üretimini de içeren fabrikanın, şirketin takvimine göre 2026 yılı sonunda üretime geçmesi planlanıyor.
Tesisin tamamlanmasıyla birlikte doğrudan yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanması, yan sanayi ile birlikte bu rakamın çok daha üst seviyelere çıkması bekleniyor.
Avrupa Pazarı İçin Stratejik Üs Manisa’da kurulacak olan bu dev kompleks, sadece Türkiye iç pazarı için değil, BYD’nin Avrupa pazarına yönelik ihracat hedefleri için de kritik bir merkez olacak.
Henüz resmi bir temel atma töreni yapılmamış olsa da, sahadaki iş makinesi trafiği dev projenin kağıt üzerinde kalmadığını ve fiziksel inşaat aşamasına geçildiğini resmen belgeledi.