Evinize bu şekilde gelenlere dikkat: DMM uyardı

"SOSYAL YARDIMLAR İMZA KARŞILIĞI KAPIDAN YAPILMIYOR"

"Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır." uyarısının bulunduğu açıklamanın devamında şunlar söylendi,

"Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."