Her geçen gün dolandırıcılıkla ilgili yeni olaylar yaşanırken, ülkemizde yaşanan yeni bir olay “pes artık” dedirtti.
Evinize bu şekilde gelenlere dikkat: DMM uyardı
Kamu kurumlarının taklit kıyafetlerini giyen şahısların, vatandaşların imzasını alıp elden maddi yardım vaadinde bulunduğu tespit edildi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden vatandaşlara uyarı geldi.
Devlet kurumlarına mensup memurların taklit kıyafetlerini giyen şahıslar, bazı vatandaşlara imza karşılığında elden maddi yardım desteği vaadinde bulundu.
"DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİDİR"
Dolandırıcılık yönteminin haber konusu olup sosyal medya mecralarında da yayılması sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi harekete geçti.
Merkezden gerçekleştirilen açıklamada "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında da yer alan; kamu kurumlarının kıyafetlerini taklit eden kişilerin vatandaşlarımıza imza karşılığında elden maddi destek verdiği iddiaları dolandırıcılık girişimidir" ifadeleri kullanıldı.
"SOSYAL YARDIMLAR İMZA KARŞILIĞI KAPIDAN YAPILMIYOR"
"Hiçbir nakdi sosyal yardım veya destek ödemesi imza karşılığı kapıdan ya da elden yapılmamaktadır." uyarısının bulunduğu açıklamanın devamında şunlar söylendi,
"Bu süreçler, ilgili kurumlar tarafından şeffaf, kayıtlı ve resmî sistemler üzerinden yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olmaları, şüpheli durumlarda derhal 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri önemle rica olunur."