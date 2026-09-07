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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Bilecik’e gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Söğüt’e gelişinde Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda önemli bir yere sahip olan Söğüt’teki Ertuğrul Gazi Türbesi’ne geçen Bakan Çiftçi, burada ziyarette bulundu.

Bakan Çiftçi’nin Bilecik programı kapsamında çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacağı bildirildi.