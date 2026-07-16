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ABD Temsilciler Meclisi’nde görev yapan Demokrat grubun neredeyse bütün üyeleri, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) görevlilerinin bir hafta içinde düzenlediği ve ölümle sonuçlanan 2 ayrı silahlı saldırı hakkında bağımsız bir soruşturma yürütülmesini talep etti.

Demokrat milletvekilleri, Houston kentinde Lorenzo Salgado Araujo’nun ve Maine eyaletinde Joan Guerrero’nun öldürülmesini hatırlatarak “Her iki ölüm hakkında da herhangi bir müdahale olmaksızın derhal bağımsız soruşturmalar açılması çağrısı yapıyoruz” sözlerini sarf etti.

Donald Trump yönetimi döneminde ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) görevlilerinin karıştığı ve altısı ölümle sonuçlanan 22 silahlı saldırı olayına atıp yapılan mektupta, “Bu hadiselerin her ikisi de toplumda çok büyük bir korku ile infiale yol açtı ve göçmenlik statüsünden bağımsız olarak tüm toplum üyelerinin güvenliğine dair ciddi soru işaretleri doğurdu” ifadelerine yer verildi.

DEMOKRAT PARTİLİ 198 MİLLETVEKİLİ İMZALADI!

Demokrat partili 198 milletvekilinin imzaladığı mektup, Washington Temsilcisi Pramila Jayapal öncülüğünde hazırlandı. Söz konusu mektupta, ICE kurumunun saldırılara ilişkin açıklamaları ile olayların ardından ortaya çıkan tanık beyanları ve video kanıtları arasındaki çelişkilere işaret edildi.

Salgado Araujo’nun vurulduğu esnada minibüste yolcu olarak seyahat eden üç kişi, ICE kurumunun, Araujo’nun aracını silah olarak kullandığı yönündeki iddiasının tamamen asılsız olduğunu ifade etti.

"HER BİRİ ICE'NİN AÇIKLAMALARINA İTİRAZ ETTİ"

Milletvekilleri “Bu üç kişinin her biri bağımsız olarak ICE kurumunun açıklamalarına itiraz etti ve Bay Salgado Araujo’nun minibüsle herhangi bir görevliye çarpmaya çalışmadığını belirtti. Şimdi ise soruşturmacılara temel kanıtları sunabilecek olan ve silahlı saldırının görgü tanığı konumundaki bu kişilerin sınır dışı edilme sürecine dahil edildiklerine dair bilgiler geliyor. Bu durum tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Maine’de yaşanan olaya ilişkin ise, “DHS, Bay Guerrero’nun sadece araçla kaçmaya çalıştığını ve bir ICE görevlisinin ‘kamu güvenliği’ kaygısıyla kendisine ateş ettiğini iddia ediyor. DHS, görevlinin kendi güvenliğinden endişe ettiğini ise öne sürmüyor. Video kayıtları, görevlilerin başından vurduktan sonra bile Bay Guerrero’yu kelepçeleyerek sokağa fırlattığını gösteriyor.” değerlendirmesi yapıldı.