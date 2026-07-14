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Kaynak: AA

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ICE ekiplerinin ülkede yasa dışı olarak bulunduğu ve hakkında sınır dışı kararı bulunduğu belirtilen bir kişiyi takip ettiğini duyurdu.

Açıklamaya göre olay, Maine'in Biddeford kentinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Takip edilen kişinin kullandığı aracın hareket etmesi üzerine ICE görevlileri aracı durdurmak istedi. Yetkililer, sürücünün olay yerinden kaçmaya çalıştığını ve kamu güvenliği açısından oluşan risk nedeniyle görevli bir memurun silahını kullandığını belirtti.

Olayda ağır yaralanan sürücü için sağlık ekipleri sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kişi hayatını kaybetti. Biddeford Polis Departmanı ile Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Öte yandan The New York Times'ın haberine göre, Kongre üyelerine yapılan bilgilendirmede, sürücünün aracını güvenlik güçlerine karşı bir silah gibi kullandığı iddia edildi.

Maine Senatörü Angus King'in Sözcüsü Matthew Felling, yaşamını yitiren kişinin Joan Sebastian Guerrero olduğunu açıkladı. Ancak DHS tarafından yapılan resmi açıklamada, hayatını kaybeden kişinin kimliğine ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı.

Benzer bir olay, 7 Temmuz'da Texas eyaletinin Houston kentinde yaşanmıştı. Yaklaşık 30 yıldır ABD'de yaşayan Meksika vatandaşı Lorenzo Salgado Araujo, ICE görevlilerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.