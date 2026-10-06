Kaynak: Diğer

Arjantin basınında yer alan ve tecrübeli golcünün sarı-kırmızılı kulübe dönmek istediğini öne süren haberler, bizzat kulüp başkanı tarafından yalanlandı.

ARJANTİN BASINI "DÖNMEK İSTİYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi tamamlanan Icardi, Galatasaray'ın sunduğu teklifi yanıtsız bırakınca sarı-kırmızılı yönetim masadaki teklifi geri çekmişti. Arjantin basınından El Neuve kaynaklı haberlerde ise yıldız oyuncunun tüm şartlarını düşürdüğü ve kızlarıyla birlikte İstanbul’da yaşayabilmek adına Galatasaray ile anlaşmaya açık olduğu iddia edilmişti. Devam eden "Uluslararası İade Süreci" (Restitución Internacional) nedeniyle mahkemenin Icardi’ye geleceğini netleştirmesi için 30 günlük süre tanıdığı, bu süre içinde Türkiye seçeneğinin gerçekleşmemesi halinde sürecin düşebileceği öne sürülmüştü.

ÖZBEK İDDİALARI YALANLADI

1905 Kültür Sanat Spor Derneği’nin düzenlediği etkinlikte konuşan Dursun Özbek, çıkan haberlerin gerçeği yansıtamadığını vurguladı. Icardi'nin kulübe kattığı değere dikkat çeken Özbek, teklif sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Mauro Icardi'nin kalması için zamanında bir teklif yaptım ancak onun beklentisi hem maddi hem manevi açıdan çok daha yukarıdaydı. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış dev bir isim. Yaptığı hizmetleri asla inkâr etmiyoruz. Ancak buradaki temel zorluk maaşından ziyade kadro planlamasıydı. Victor Osimhen gibi bir santrforumuz var; ikisini aynı anda nasıl sahayla buluşturacaksın, hangisini tercih edeceksin? Asıl problem buradaydı."

VEDA ORGANİZASYONU İÇİN HABER BEKLENİYOR

Icardi’nin kulübe yeniden döneceğine dair bir planlamalarının bulunmadığını belirten Başkan Özbek, yıldız futbolcuya hak ettiği şekilde veda etmek istediklerini dile getirdi. Icardi’den yanıt beklediklerini söyleyen Özbek, "Kendisinden düzenlemeyi düşündüğümüz veda organizasyonu için haber bekliyoruz. Eğer kabul ederse ona yakışır bir veda planlıyoruz" dedi.

"FUTBOLUN DOĞASINDA PERFORMANS DÜŞÜŞÜ VAR"

Futbolun kaçınılmaz gerçeklerine ve taraftar baskısına değinen Dursun Özbek, oyuncuların yaşlandıkça performans dalgalanmaları yaşayabileceğini belirterek dikkat çeken bir örnek verdi:

"Futbol böyle bir şey, belli bir süresi var. Oyuncular yaşlanıyor ve zamanla performans düşebiliyor. Bizim taraftar profilimizi biliyorsunuz; iki maç performans düştü mü iş çok farklı boyutlara gelebiliyor. Nitekim zamanında Muslera'yı bile ıslıkladılar..."