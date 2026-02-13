Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında lider Galatasaray küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Eyüpspor’u konuk etti.

YUNUS AKGÜN BARIŞ ALPER'İN GOLÜNÜ ANIMSATTI

RAMS Park’ta maça hızlı başlayan Galatasaray’da Yunus Akgün henüz 2. dakikada geçtiğimiz hafta Barış Alper Yılmaz’ın Rizespor’a attığı kafa golünü andıran bir vuruşla ağları havalandırdı.

UĞURCAN ÇAKIR İKİ KRİTİK KURTARIŞ YAPTI

Mücadelede erken öne geçen Galatasaray oyun kontrolünü de eline aldı. Buna rağmen Eyüpspor biri Umut Bozok diğeri Onguene ile olmak üzere iki kez Galatasaray kalesini tehdit etti. Uğurcan Çakır iki pozisyonda da yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tuttu.

ICARDI FARKI İKİYE ÇIKARDI

İlk yarının sonlarına doğru girilirken oyun temposu düşse de Galatasaray ikinci gol için baskısını sürdürdü ve 33’te Mauro Icardi’nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

Bu golden 5 dakika sonra savunma büyük bir hata yapan Bedirhan Özyurt Yunus Akgün’e yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

GALATASARAY İKİNCİ YARIYA DA HIZLI BAŞLADI

Sarı Kırmızılılar devreye 2-0’lık üstünlükle girerken ikinci yarının başında Eyüpspor savunmasında yapılan pas hatasını değerlendiren Osimhen’in asistinde Icardi kendisinin iki takımının üçüncü golünü attı ve deyim yerindeyse maçın fişini çekti.

Okan Buruk Eyüpspor karşısında skorun erken gelmesiyle birlikte Juventus maçını düşünerek erken değişikliklere giderek oyuncularını dinlendirdi.

İKİ DAKİKADA KARŞILIKLI İKİ GOL GELDİ

Oyuna sonradan giren Barış Alper Yılmaz’ın pasında bir kez daha sahneye çıkan Icardi 70’de hat-trick yaparak skoru 4-0’a taşıdı.

Eyüpspor bu gole yalnızca bir dakika sonra Metehan Altunbaş ile karşılık verdi.

SINGO'NUN HÜCUMA DESTEĞİ GOLÜ GETİRDİ

Son dakikalara girilirken gol aramaktan vazgeçmeyen Galatasaray Singo’nun ortasında Onguene’nin ters vuruşunda 5’inci golü buldu.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ MORAL DEPOLADI

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray Eyüpspor’u 5-1 yenerek Süper Lig’de puanını 55’e yükseltti.

Sarı Kırmızılılar ayrıca Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı kritik Juventus maçı öncesi moral depoladı.

GALATASARAY-EYÜPSPOR İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Lang, Yunus, Icardi, Osimhen

Eyüpspor : Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Legowski, Emre, Baran Ali, Pintor, Angel Torres, Umut Bozok.

GALATASARAY 5-1 EYÜPSPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Çağdaş Altay'ın ilk düdüğüyle Galatasaray-Eyüpspor maçı başladı.

GALATASARAY YUNUS AKGÜN İLE ÖNE GEÇTİ

2' Galatasaray, Yusun Akgün'ün kafa vuruşuyla maçta 1-0 öne geçti.

UMUT BOZOK UĞURCAN'I GEÇEMEDİ

6' Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi.

ONGUENE OSİMHEN'İN GOLÜNÜ ENGELLEDİ

20' Icardi'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Osimhen Jankat'ı geçerek topu kaleye gönderdi. Ancak araya son anda giren Onguene boş kaleye yönelen topu uzaklaştırmayı başardı.

UĞURCAN ÇAKIR ONGUENE'YE GOL İZNİ VERMEDİ

25' Onguene'nin kafa vuruşunda Uğurcan topu köşeden çıkararak mutlak golü önledi.

ICARDI SERT ŞUTLA KALEYİ YOKLADI

30' Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda Jankat topu son anda kornere çeldi.

GALATASARAY ICARDI İLE FARKI İKİYE ÇIKARDI

33' Noa Lang'ın sert şutunda kaleci Jankat'tan seken topu ceza sahası içerisinde Icardi tamamladı. Galatasaray bu golle farkı ikiye çıkardı.

EYÜPSPOR 10 KİŞİ KALDI

38' Eyüpspor savunmasında son adam olan Bedirhan topu ayağından açtıktan sonra araya giren Yunus Akgün'e müdahalesi nedeniyle mutlak gol pozisyonunu engellediği için direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

İLK YARI SONUCU: GALATASARAY 2-0 EYÜPSPOR

İKİ TAKIM DA DEVRE ARASINDA 2'ŞER DEĞİŞİKLİK YAPTI

46' Galatasaray'da Yunus Akgün ve Davinson Sanchez kenara gelirken Singo ile Asprilla oyuna dahil oldu. Eyüpspor'da ise Angel Quinones ve Lenny Pintor oyundan çıktı. Denis Radu ile Metehan Altunbaş oyuna girdi.

OSIMHEN'İN ASİSTİNDE ICARDI İKİNCİ GOLÜNÜ ATTI

48' Eyüpspor savunmasında geri pasta top kısa düştü. Araya giren Osimhen kaleci Jankat'tan sıyrılmaya çalışırken topu Icardi'ye aktardı. Icardi'nin şutunda savunmadan da seken top ağlara gitti. Galatasaray skoru 3-0'a getirdi.

GALATASARAY ASPRILLA İLE GOLE YAKLAŞTI

62' Asprilla'nın sert şutunda köşeye giden topu Jankat son anda kornere çeldi.

ICARDI HAT-TRICK YAPTI

69' Barış Alper Yılmaz'ın içeri çevirdiği topu Osimhen ıskaladı ama arkasından gelen Icardi net bir vuruşla ağları havalandırdı.

EYÜPSPOR DÖRDÜNCÜ GOLE HIZLI YANIT VERDİ

71' Eyüpspor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Metehan Altunbaş ağları havalandırarak skoru 4-1'e getirdi.

OSIMHEN OFSAYTA TAKILDI

84' Victor Osimhen'in attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GALATASARAY 5. GOLÜ BULDU

87' Singo'nun ceza sahası içerisine çevirdiği topa Onguene'nin ters vuruşunda skor 5-1'e geldi.