Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında lider Galatasaray sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

OSIMHEN KARİYER MAÇINI OYNADI

Karşılaşmada hat-trick yapan Mauro Icardi ile birlikte çift santrfor olarak görev yapan Victor Osimhen gol atamasa da asistleriyle öne çıkarak kariyer maçını oynadı.

NİJERYALI YILDIZ İLK KEZ BİR LİG MAÇINDA İKİ ASİST YAPTI

OPTA'nın verilerine göre; 2. dakikada Yunus Akgün, 48'de Icardi'nin golünde pası atan Osimhen kariyerinde ilk kez bir lig maçında iki asist yaptı.

GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Osimhen maçın son bölümünde 84'üncü dakikada ağları havalandırsa da pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

ICARDI'NIN YILDIZLAŞTIĞI GECEDE SERVİSLERİYLE ÖNE ÇIKTI

Buna rağmen iki asistle kariyerinde bir ilki başaran Osimhen, Icardi'nin yıldızlaştığı gecede servisleriyle adından söz ettirdi.