Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'ın evinde Eyüpspor'u 5-1 mağlup ettiği maçta Mauro ıcardi hat-trick yaparak yıldızlaştı.

Karşılaşmayı Sports Digitale Youtube kanalının canlı yayınında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Juventus maçı öncesi Icardi'nin sözleşmesini uzatabileceğini ifade etti.

RIDVAN DİLMEN: 'ICARDI'NİN SÖZLEŞMESİNİ JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ UZATIRLAR GİBİ GELİYOR'

Icardi'nin fiziksel olarak önceki aylara göre daha iyi durumda olduğuna değinen Rıdvan Dilmen şunları söyledi:

"Mauro Icardi'nin başka bir kulüple sözleşme imzalama durumu varken bugünden sonra Juventus maçı öncesi kontratını uzatırlar gibi geliyor bana.

Icardi'nin fiziksel anlamda haklı kuşkuların olduğu döneme göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Galatasaray Kulübü'nün kendi içindeki bir durumudur tabi bizim de şöyle olsun böyle olsun dememiz doğru olmaz. 2,5 ay önceki Icardi ile şimdiki hali arasında fiziksel bir toparlanma var. "

DURSUN ÖZBEK SEZON SONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Önceki gün Icardi'nin sözleşmesiyle ilgili gelen soruya cevap veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise daha önce bu konu özelinde yaptığı açıklamayı tekrarlayarak yıldız oyuncuyla sezon sonu masaya oturacaklarını ifade etmişti.