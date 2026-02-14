Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan Böcek’in durumunun kötüleşmesi üzerine yeniden hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Böcek’in Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Avukatları tarafından yapılan açıklamada, uyku apnesinin ileri seviyede olduğu ve zaman zaman solunumun durduğuna ilişkin bulguların tıbbi raporlara yansıdığı belirtildi. Açıklamada, sağlık sorununun yaşamsal risk oluşturduğu ifade edildi.

Böcek’in tedavi sürecinin hastanede devam ettiği kaydedildi.