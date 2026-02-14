ABD merkezli lojistik ve kargo şirketi United Parcel Service’in (UPS) İrlanda kolu, Çin merkezli e-ticaret platformu Temu’nun Avrupa operasyonlarını yürüten Whaleco Technology LTD şirketine karşı 37 milyon euroluk dava açtı.

İrlanda Yüksek Mahkemesi’nde 9 Şubat’ta açılan dava, mahkemenin ticari davalar listesine alındı. Dosyanın bir sonraki duruşması 11 Mayıs’ta yapılacak.

“Faturalar ödenmedi” iddiası

İrlanda basınında yer alan haberlere göre UPS, Whaleco’nun sağlanan teslimat hizmetleri karşılığında ya ödeme yapmadığını ya da ödemeleri sürekli geciktirdiğini ileri sürdü. 13 Ocak itibarıyla Whaleco’nun UPS’e olan borcunun 37 milyon euroya ulaştığı belirtildi.

UPS’in bu nedenle alacağını tahsil etmek amacıyla konuyu mahkemeye taşıdığı aktarıldı.

Arabuluculuk gündemde

Mahkeme hakiminin davanın arabuluculuğa uygun olduğunu ifade ettiği, Whaleco’nun da arabuluculuk sürecine başvurmayı teklif ettiği bildirildi. Mayıs ayına kadar taraflar arasında uzlaşma sağlanıp sağlanamayacağı merak konusu.

İrlanda’nın Dublin kentinde kayıtlı Whaleco, Çinli e-ticaret platformu Temu’nun küresel çevrim içi pazaryeri operasyonlarını yürüten şirket olarak faaliyet gösteriyor.