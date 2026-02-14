Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, 2026 yılı enflasyon hedefinin yukarı yönlü güncellenmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Tayyar, ekonomi yönetimine yönelik dikkat çeken ifadeler kullandı.

Enflasyon hedefindeki revizyonun kamuoyunda güven sorununu derinleştirdiğini savunan Tayyar, “Bahane üretme evresini geride bıraktığımızı düşünüyorum. Bu saatten sonra her bahane kabak tadı veriyor artık” ifadelerini kullandı.

Ekonomi yönetimine eleştiri

Tayyar’ın açıklamaları, özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yürüttüğü ekonomi programına yönelik parti içinden gelen nadir eleştiriler arasında yer aldı.

Enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edilmesi, ekonomik beklentiler ve fiyat istikrarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Tayyar’ın çıkışı siyasi kulislerde de yankı buldu.

Şamil Tayyar’ın sözleri şöyle:

“Siyasi tartışmalar ve meclisteki düellonun harareti içerisinde yeterli ilgiyi görmedi.

2026 yılı sonunda ortalama yüzde 16 olarak hedeflenen enflasyon oranı, revize edilerek yüzde 15-21 aralığına yükseltildi.

Son 3 yılda her şubat ayında revize edilen enflasyon hedeflerindeki sapma, düşündürücüdür.

Her yıl farklı gerekçeyle enflasyon artışını izah eden ekonomi yönetiminin bu kez yastık altındaki altın ve Ramazan ayına gönderme yapması, çok tuhaf.

Bu ülkede her yıl mübarek Ramazan yaşanır, sonsuza kadar da idrak edilecektir İnşallah.

Toplumun altın tasarrufu da yıllara sarih bildik bir usuldür.

Deprem gibi, don/kuraklık gibi olağanüstü değil öngörülebilir bir durumdur.

Mevcut ekonomi yönetiminin üçüncü yılındayız.

Bahane üretme evresini geride bıraktığımızı düşünüyorum.

Bu saatten sonra her bahane kabak tadı veriyor artık.”