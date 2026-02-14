EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 mağlup ederek Yunan ekibini normal sezonda 2,5 yıl sonra deplasmanda yendi.
BALDWINNNNN!!!!!!!! 🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/MG4x7R1eKz— S Sport (@ssporttr) February 13, 2026
MAÇ SONU GERGİNLİK ÇIKTI
Karşılaşmanın son saniye basketiyle sonuçlanmasıyla birlikte Mathias Lessort, Wade Baldwin'in üzerine yürüdü ve saha karıştı. Sahadaki gerilim tribünlere de yansıdı. Neyse ki olay büyümeden iki takım oyuncuları da soyunma odasına girdi.
FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET SERİSİNİ 7 MAÇA ÇIKARDI
EuroLeague'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe Beko galibiyet serisini 7 maça çıkardı.