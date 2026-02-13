Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u ağırlayan Galatasaray'da maça Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Mauro Icardi Sarı Kırmızılılar'ın 5-1'lik galibiyetinde yaptığı hat-trick ile yıldızlaştı.

SÜPER LİG'DE GALATASARAY'IN EN SKORER OYUNCUSU

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olan Icardı gol sayısını 13'e yükseltti.

Ligde çıktığı 21 maçta 13 kez ağları havalandıran Icardi aynı zamanda dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

ICARDI İSTATİSTİKLERİ ALTÜST ETTİ

OPTA'nın verilerine göre; Icardi penaltı hariç attığı 12 golün 10'unu tek vuruşla kaydetti. Öte yandan 73 dakikada bir gol atan Icardi lig kariyerinin en yüksek ortalamasını yakaladı.

Arjantinli yıldız ayrıca Galatasaray formasıyla Gheorghe Hagi'nin (34) ardından hat-trick yapan en yaşlı oyuncu oldu. (33)