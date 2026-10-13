İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısaca İBB, kent içi toplu ulaşım ve taksi hizmetlerinde konforu, güvenliği hem de erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği Uygulama Bazlı Taksi modelinde kritik bir aşamayı daha geride bıraktı. Proje kapsamında düzenlenen onuncu ihale başarıyla tamamlanırken, İstanbul trafiğine modern standartlara sahip yeni nesil taksilerin kazandırılmasına hız kesmeden devam ediliyor.

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sürecine toplam 16 katılımcı resmi şartları eksiksiz sağlayarak dahil oldu. Yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından 15 adet Uygulama Bazlı Taksi plakasının ihalesi gerçekleştirildi. Son yapılan ihaleyle birlikte bugüne kadar İstanbul halkının hizmetine sunulmak üzere ihale edilen toplam plaka sayısı 706 adede ulaştı.

İHALE YENİKAPI'DA PROF. DR. VOLKAN DEMİR BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİ



İBB tarafından titizlikle yürütülen Uygulama Bazlı Taksi Sistemi'nin 10. ihale oturumu, kamuoyuna açık ve şeffaf bir ortamda yapıldı. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir’in başkanlık ettiği dev organizasyon, Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi. Toplam 15 adet Uygulama Bazlı Taksi için açılan ihale sürecine 16 başvuru yapılırken, yapılan evrak ve yeterlilik incelemeleri sonucunda 15 katılımcı tüm şartları sağlayarak ihale salonunda teklif vermeye hak kazandı.

PLAKA FİYATLARI BELLİ OLDU: İLK PLAKA 34 TUA 673 OLDU



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada ihale bedellerine dair ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Açıklamaya göre ihale salonunda ilk olarak teklife çıkarılan 34 TUA 673 plakalı taksi, 6 milyon 400 bin Türk Lirası artı KDV bedelle alıcısını buldu. Oturum boyunca gerçekleştirilen açık artırma ve teklif turlarında plakalar 6 milyon 380 bin Türk Lirası artı KDV ile 6 milyon 400 bin Türk Lirası artı KDV arasında değişen bedellerle yeni sahiplerine devredildi. Bu ihaleyle birlikte toplamda 706 plakanın tahsisi tamamlanmış oldu ve İstanbul trafiğine yüksek teknolojiye sahip yeni nesil taksiler entegre edildi.

YOLCU GÜVENLİĞİ VE HİZMET KALİTESİ ÖN PLANDA TUTULUYOR

Uygulama bazlı taksi modeli kapsamında hizmet verecek araçlar, yoldan el kaldırarak durdurulamıyor; yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak lisanslandırılmış dijital mobil uygulamalar üzerinden çağrılabiliyor. Bu yenilikçi sistem sayesinde yolcular, seyahatlerine başlamadan önce pek çok kritik bilgiye erişim sağlıyor. Kullanıcılar akıllı telefonları üzerinden:

Aracın plaka bilgisine,

Direksiyondaki şoförün kimlik ve yetki bilgilerine,

Seyahat edilecek güzergâh detaylarına ve tahmini ulaşım süresine kolayca erişebiliyor.

Bu model sayesinde kentte taksi hizmetlerinde yıllardır kronik hale gelen kısa mesafe passenger kabul etmeme, yolcu seçme, turist istismarı ve fazla ücret talebi gibi olumsuzlukların tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

Uçtan Uca Takip İle Şeffaf Ve Denetlenebilir Taşımacılık

İBB’nin yetkilendirdiği ve lisans bağladığı dijital uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen tüm yolculuklar, İBB Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından anlık olarak takip edilebiliyor. Hizmet standartlarının ve sürücü davranışlarının sürekli denetim altında tutulmasıyla, İstanbul genelinde çok daha güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir taksi taşımacılığı altyapısı inşa ediliyor. Sistem hem yerli ve yabancı turistler hem de İstanbullular için güvenilir bir ulaşım ağı sunuyor.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA DİGİTAL ÇÖZÜM VE 29 YILLIK KULLANIM SINIRI



Yapılan ulaşım araştırmalarına göre geleneksel taksilerin mesai saatlerindeki zamanının büyük bir bölümü sokaklarda boş gezerek yolcu aramakla geçiyor. Bu durum şehir trafiğinde ekstra araç yükü ve karbon salınımı oluşturuyor. Uygulama bazlı sistemin yaygınlaşmasıyla birlikte taksilerin boş dolaşım oranının minimuma indirilmesi, böylece kent trafiğinde daha verimli ve düzenli bir akışın sağlanması amaçlanıyor. Uzman tahminlerine göre sisteme giren her bir uygulama bazlı taksinin, yaklaşık sekiz özel aracı trafikten çekme potansiyeli bulunuyor.

Ayrıca ihale ile satışı gerçekleştirilen plakaların mülkiyet değil, kullanım hakkının 29 yıl ile sınırlı olduğu bilgisi vurgulandı. Kullanım süresi dolan plakalar dönemsel olarak yeniden değerlendirilecek. UKOME kararları doğrultusunda İstanbul'un taksi ihtiyacını modern, denetlenebilir ve dijital çözümlerle karşılamayı hedefleyen İBB, yeni ihale süreçleriyle uygulamayı genişletmeye devam edecek.