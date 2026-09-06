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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen bazı ihaleler mercek altına alındı.

Soruşturmanın, ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine başlatıldığı belirtildi. Dosyada, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerinin dayanak olarak alındığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında İBB Başkanlık konutuna yönelik materyal alımı işinin de incelendiği öğrenildi.

OPERASYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler arasında İBB Teknikeri Abdulkerim Hazırbaba, İBB Mühendisi Mustafa Delipoyraz, İBB Satınalma Müdür Yardımcısı Volkan Karagöz, İBB Satınalma Müdürü Talha Özyurt ve İBB Finansman Müdürü Rezzan Neslihan Vural da bulunuyor.

Gözaltına alınan diğer isimlerin ise İBB Zabıta Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Gökhan Fırtına, İBB Gelirler Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ali Toy, İBB Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Mehmet Yücetürk, İBB Satınalma Daire Başkanı Mustafa Sökmen, ARTAŞ Hırdavat Boya firma sahibi Vedat Taşdelen ile İBB ve Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi Ekrem Baki olduğu öğrenildi.

İKİ ŞÜPHELİ FARKLI DURUMDA

Soruşturma kapsamında Mahmut Berk Şahin’in TEKNOGEN Araç Makina unvanlı firma sahibi olduğu ve yurt dışında bulunduğu öğrenildi. İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Onur Gülin’in ise ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli adliyeye gönderildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında bazı ihalelere ilişkin iddialar ve kamu zararı oluşup oluşmadığına yönelik incelemelerin devam ettiği bildirildi.