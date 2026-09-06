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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI RAPORU SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen dosya, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği’nin hazırladığı Ön İnceleme Raporu ile bilirkişi incelemelerine dayanıyor. Raporlarda; İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve aralarında İBB Başkanlık konutuna malzeme tedarikinin de bulunduğu bir dizi ihalede usulsüzlük yapıldığı ve kamunun zarara uğratıldığı tespiti yer alıyor.

12 ŞÜPHELİ ADLİYEDE, 7'Sİ İÇİN TUTUKLAMA İSTEMİ

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında bürokratlar ve siyasilerin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden, Üsküdar Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi Ekrem Baki'nin de aralarında yer aldığı 7 kişi "tutuklama" talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Dosyada yer alan diğer şüphelilere ilişkin süreç şu şekilde:

Gözaltındaki isimler: İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen, Kent Lokantalarından sorumlu Şube Müdürü Ali Toy, İBB eski Mali İşler Dairesi Başkanı Neslihan Vural, Zabıta yöneticisi Gökhan Fırtına, Satın Alma Şube Müdürü Mehmet Yücetürk, eski Satın Alma Müdürü Talha Özyurt, Satın Alma Şube Müdürlüğü Şefi Abdülkerim Hazırbaba, Gelirler Şube Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saliha Ülkü Aydoğan, Vedat Taşdelen, Mustafa Delipoyraz, Volkan Karagöz ve Ekrem Baki.

Yurt dışında olan şüpheli: Mahmut Berk Şahin'in yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Cezaevindeki şüpheli: Hakkında gözaltı kararı verilen Onur Gülin'in ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi. Şüphelilerin hakimlikteki sorgusu devam ediyor.

7 KİŞİYE TUTUKLAMA İSTEMİ

Son olarak, İBB'ye yönelik son operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 7'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ABDULKERİM HAZIRBABA

EKREM BAKİ (CHP'li Üsküdar Belediye Meclis üyesi)

MUSTAFA DELİPOYRAZ

MUSTAFA SÖKMEN

TALHA ÖZYURT

VEDAT TAŞDELEN

VOLKAN KARAGÖZ