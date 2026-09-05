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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, belediyedeki ruhsat ve iskan işlemleri mercek altına alındı. Bu kapsamda gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcıları Amine Cansu Çelik ve Mithat Özdemir emniyetteki süreçlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerden Mithat Özdemir mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken; Başkan Yardımcısı Amine Cansu Çelik, Ruhsat Müdürü Burak Aydın ve işletmeci Erdem Koyunyerli savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Üç isim hakkında tutuklama kararı verildi.