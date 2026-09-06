Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye yeni haftaya iki farklı hava dalgasıyla giriyor. Yurdun batı ve güney şeridinde kavurucu yaz sıcakları etkisini sürdürürken, kuzey ve doğu hatlarında ise yerel sağanak yağışlar mesafe katediyor.
Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (6 Eylül 2026)
Yurdun batısında kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'daki 14 ilde yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Zonguldak'tan Van'a, Hatay'dan Rize'ye kadar yağış alacak iller ve hava durumu detayları...Kaynak: Haber Merkezi
Batı Karadeniz kıyılarında akşam saatlerinde başlayacak yağış geçişleri, Doğu Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu'da yerel gök gürültülü sağanaklara dönüşecek. Güneyde ise Hatay çevresi ile Güneydoğu'nun bazı noktalarında kısa süreli sağanak geçişleri öngörülüyor.
YENİ HAFTANIN İLK GÜNÜNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNE GİRECEK İLLER
Zonguldak & Sinop: Akşam ve gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına giriyor.
Samsun: Gece saatlerinde kısa süreli yerel yağış geçişleri bekleniyor.
Trabzon & Rize: Öğle saatlerinden itibaren başlayıp gece de devam etmesi öngörülen gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olacak.
Artvin: Doğu Karadeniz hattındaki yağışlı sistemden etkilenerek yerel sağanak geçişleri görecek.
Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu
Erzurum, Kars & Ardahan: Bölgenin kuzeydoğusundaki bu üç ilde öğle saatlerinden itibaren yerel gök gürültülü sağanak yağışlar hakim olacak.
Van: Bölgedeki yağışlı havadan nasibini alarak yerel yağış geçişlerine sahne olacak.
Güney ve Güneydoğu Hattı
Hatay: Sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında kalacak.
Diyarbakır, Batman & Siirt: Gün içerisinde, özellikle öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü yağış geçişleri yaşanacak.
ÜÇ BÜYÜK KENTTE SON DURUM
İstanbul: Yağış beklenmiyor; parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüyle birlikte termometreler 31°C'yi gösterecek.
Ankara: Gün boyunca parçalı-az bulutlu hava hakim; sıcaklık 32°C civarında.
İzmir: Sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor; az bulutlu gökyüzüyle birlikte sıcaklık 37°C'ye ulaşıyor.