Meteoroloji duyurdu: Sağanak yağış ve fırtına geliyor (6 Eylül 2026)

YENİ HAFTANIN İLK GÜNÜNDE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİSİNE GİRECEK İLLER

Zonguldak & Sinop: Akşam ve gece saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü yağışların etkisi altına giriyor.

Samsun: Gece saatlerinde kısa süreli yerel yağış geçişleri bekleniyor.

Trabzon & Rize: Öğle saatlerinden itibaren başlayıp gece de devam etmesi öngörülen gök gürültülü sağanak yağışlara teslim olacak.

Artvin: Doğu Karadeniz hattındaki yağışlı sistemden etkilenerek yerel sağanak geçişleri görecek.