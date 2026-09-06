Yeniçağ Gazetesi
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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin erken seçim ihtimaline yönelik sorularına yanıt verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 1

2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtım toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin erken seçim ihtimaline yönelik sorularını yanıtladı.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 2

Ekonomik hedeflerin belirlendiği OVP'nin takvimi oluşturulurken herhangi bir spekülatif beklentiye yer vermediklerini belirten Yılmaz, seçimlerin normal zamanında yapılmasını öngördüklerini ifade etti.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 3

Yılmaz, konuya ilişkin "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında, yani 2028 baharı veya yazına doğru olacağını düşünerek hazırladık. Orada spekülatif bir varsayımın içinde olmadık” dedi.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 4

Yılmaz, olası bir erken seçim durumunda yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olduğunun altını çizdi.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 5

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sürece dair, “Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük” diyerek topu Meclis'e attı.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 6

Toplantıda erken seçim mesajlarının yanı sıra, ekonomideki yeni hedefler de kamuoyuyla paylaşıldı.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 7

Açıklanan verilere göre, önceki programda yüzde 16 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, 12,4 puanlık büyük bir artışla yüzde 28,4 seviyesine yükseltildi.

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İktidardan erken seçim tarihi açıklaması - Resim: 8

Yeni Orta Vadeli Program'da önümüzdeki yıllara ait enflasyon hedefleri ise kademeli bir düşüş görüldü.

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2027 yılı için yüzde 21, 2028 yılında yüzde 13,5, 2029 yılında yüzde 9 olarak belirlendi.

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