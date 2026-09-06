2027-2029 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) tanıtım toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin erken seçim ihtimaline yönelik sorularını yanıtladı.
İktidardan erken seçim tarihi açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gazetecilerin erken seçim ihtimaline yönelik sorularına yanıt verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Ekonomik hedeflerin belirlendiği OVP'nin takvimi oluşturulurken herhangi bir spekülatif beklentiye yer vermediklerini belirten Yılmaz, seçimlerin normal zamanında yapılmasını öngördüklerini ifade etti.
Yılmaz, konuya ilişkin "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında, yani 2028 baharı veya yazına doğru olacağını düşünerek hazırladık. Orada spekülatif bir varsayımın içinde olmadık” dedi.
Yılmaz, olası bir erken seçim durumunda yetkinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) olduğunun altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sürece dair, “Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük” diyerek topu Meclis'e attı.
Toplantıda erken seçim mesajlarının yanı sıra, ekonomideki yeni hedefler de kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklanan verilere göre, önceki programda yüzde 16 olan yıl sonu enflasyon beklentisi, 12,4 puanlık büyük bir artışla yüzde 28,4 seviyesine yükseltildi.
Yeni Orta Vadeli Program'da önümüzdeki yıllara ait enflasyon hedefleri ise kademeli bir düşüş görüldü.
2027 yılı için yüzde 21, 2028 yılında yüzde 13,5, 2029 yılında yüzde 9 olarak belirlendi.