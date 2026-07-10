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İBB Meclisi tarafından alınan kararla, cemaat ve vakıflara bedelsiz olarak tahsis edilen taşınmazlardan birinin daha tahsisi iptal edildi.

25 YIL BOYUNCA TEK KURUŞ ÖDEMEYECEKLERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem hocası olduğu ileri sürülen Kemal Efendi’nin kurucusu ve onursal başkanı olduğu Kasımpaşalı Kemal Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’na, 2016 yılında 25 yıllığına ‘bedelsiz’ olarak verilen Fatih’teki Hoca Üveys Mahallesi’nde bulunan taşınmaz, İBB komisyonu kararıyla geri alındı. Söz konusu 2046 ada 28 parsel 493 metrekare yüzölçümlü taşınmazın geri alınması mecliste tartışma konusu oldu.

KAMU ZARARI GEREKÇESİYLE TAHSİS İPTAL EDİLDİ

İBB Hukuk ile Altyapı, Mesken ve Emlak Komisyonları tarafından hazırlanan raporda iptal gerekçesi, "kamu zararı ve tasarruf" olarak ifade edildi. İBB birimlerinin acil hizmet binası ihtiyaçları için dışarıdan yer kiralamak zorunda kaldığı ve bu nedenle bütçeden milyonlarca lira harcandığı vurgulanan raporda, "Belediyenin kendi mülkünü öncelikle kendi birimleri için kullanması gerektiği, aksi durumun kamu kaynaklarının etkin yönetimine aykırı olduğu" belirtildi. İptal kararı komisyondan geçti.

Karara karşı çıkan AKP’li komisyon üyeleri ise yayımladıkları muhalefet şerhinde İBB yönetimini "siyasi amaç" gütmekle suçladı. Metinde şu ifadeler yer aldı:

“Tahsis süresi dikkate alınarak ilgili vakıf tarafından bu taşınmaza yatırımlar yapılmış ve bu taşınmazın tahsis süresince kullanılacağından hareketle, burada yapılacak kamu hizmetleri için programlar planlanmıştır. Tahsis kararının iptaline yönelik teklif metni incelendiğinde, teklif yapılırken kamu yararı amacıyla hareket edilmediği ortadadır. Kamu yararı gözetmeyen, kamu hizmetinin aksamasına neden olacak olan ve siyasi amaç güden bu karara katılmıyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Konu ilk olarak 2016 yılında İBB AK Parti yönetimindeyken gündeme gelmişti. AK Partili Meclis üyelerinin oylarıyla bina eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılmak ve projeler geliştirilmek şartı ile 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmişti. Hazırlanan teklifte ise sosyal kültürel tesis alanında yer alan binanın Kemal Efendi Vakfı’na eğitim ve sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere tahsis edilebileceği belirtilmişti. O dönem teklife CHP’li Meclis üyeleri ret oyu vermişti.