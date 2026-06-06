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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin restore ettiği ve yeniden önemli turizm noktalarından biri haline getirilen Yerebatan Sarnıcı, tahliye edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi, tarihi yapının İBB'den alınarak Vakıflar'a devredilmesi hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti.

YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yerebatan Sarnıcı'nın, bakım ve düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından sarnıcın 6 Haziran Cumartesi günü saat 09.00 itibarıyla ziyaretçi kabul etmeye başladığını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yapının yönetim sürecindeki değişikliğin ardından çeşitli bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, alanın uzun vadeli korunması amacıyla güvenlik, altyapı ve ziyaretçi deneyimine yönelik düzenlemeler yapıldığı ifade edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, ziyaretçi giriş-çıkışlarının düzenlenmesi, güvenlik sistemlerinin yenilenmesi ve bazı teknik eksikliklerin giderilmesine yönelik müdahalelerde bulunulduğu aktarıldı.

Yetkililer, Yerebatan Sarnıcı’nın haziran ayı boyunca Türkiye vatandaşlarına ücretsiz olarak açık olacağını da duyurdu.