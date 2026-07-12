Kaynak: Haber Merkezi

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan birçok belediye başkanı ve bürokrat, ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. 2025 yılının mayıs ayında gözaltına alınarak tutuklanan ve 13 aydır cezaevinde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy da bu isimler arasında bulunuyor.

CEZAEVİNDE FELÇ GEÇİRDİ!

Aziz İhsan Aktaş dosyası kapsamında “suç örgütü üyeliği” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddialarıyla tutuklanan Aktaş, 4 ay önce boyun omurgasındaki iltihap nedeniyle cezaevinde sağ bacağı ve kolundan felç geçirdi.

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in aktardığına göre, Aksoy, ameliyatı sırasında entübe edilirken son anda yapılan solunum müdahalesiyle hayata tekrar döndü. Fizik tedaviye erişebilmek için ise kelepçeli olarak zırhlı araca bindirilerek toplamda beş saatlik yol gidiyor. Aksoy’un sağlık durumunun her gün daha da kötüye gittiğini ifade eden Ailesi ve avukatları, Aksoy’un hem felç durumu hem de şiddetli ağrılarının devam ettiğini belirtiyor.

YARIN YARGILAMASI BAŞLAYACAK!

Aksoy’un yargılandığı, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne yönelik açılan dava yarın Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde başlayacak.

ERDAL CELAL AKSOY KİMDİR?

Erdal Celal Aksoy, Hatay’ın Samandağ ilçesinde doğdu. 1995 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Akoy, daha sonra The University of Law, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Hukuk Fakültesi’nde yüksek lisans programlarını tamamladı.

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay’da kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde koordinatörlük yaptı. Burada arama-kurtarma, yardım, temizlik, geçici barınma ve altyapı çalışmalarının yürütülmesinde aktif rol üstlendi.

İyi derecede İngilizce ve Arapça bilen Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyordu.



