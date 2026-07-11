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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi 2. Başkanvekili Gencay Özcan, Bahçelievler Belediye Meclisi'nde düzenlenen 15 Temmuz anma programında kullandığı ifadeler nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İddiaya göre, anma programında 15 Temmuz darbe girişimi için "tiyatro" ifadesini kullandıkları öne sürülen CHP'li iki belediye meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Bahçelievler Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili ve aynı zamanda İBB Meclisi 2. Başkanvekili olan Gencay Özcan, sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında Gencay Özcan hakkında gözaltına alındı. Özcan, yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler Belediye Meclisi’nde düzenlenen “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı”nda darbe girişimine ilişkin “tiyatro” ifadesi kullandıkları iddiasıyla CHP’li Meclis 1. Başkanvekili Nazife Aktaş ile Meclis Üyesi Gencay Özcan hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla başlatıldığı belirtilmişti.

Başsavcılık, şüphelilerin ifadelerinin alınması için kolluk birimlerine talimat verildiğini açıklamıştı.