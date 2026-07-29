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Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin en yoğun yol hatlarından olan İller Bankası ve Akdeniz Üniversitesi kavşakları ile Dumlupınar Bulvarı ve bağlantı yollarında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Düzenlemeler çerçevesinde şerit artırımları, altyapı iyileştirmeleri, kaldırım yenilemeleri ve güvenlik uygulamaları hayata geçirildi.

İLLER BANKASI KÖPRÜSÜ DÖRT ŞERİDE ÇIKARILDI

Saha çalışmalarını yerinde inceleyen Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, kronikleşen sıkışıklığı gidermek için Gazi Bulvarı ve İller Bankası Kavşağı'nda önemli adımlar attıklarını belirtti. Köprü üzerindeki şerit sayısının artırıldığını ifade eden Gün, mevcut iki şeridin üçe çıkarıldığını, eklenen katılma ve ayrılma şeritleriyle birlikte geçiş alanının toplam dört şeride ulaştırıldığını ve akışın hızlandırıldığını vurguladı.

DUMLUPINAR BULVARI VE ÜNİVERSİTE KAVŞAĞI’NDA DARBOĞAZ GİDERİLDİ

Çalışmaların Dumlupınar Bulvarı ve Akdeniz Üniversitesi Kavşağı sınırlarında da titizlikle yürütüldüğünü aktaran Gün, araç geçişlerini engelleyen darboğazın ortadan kaldırıldığını kaydetti. Proje kapsamında şerit genişletmenin yanı sıra asfalt yenileme, bordür düzenlemeleri ve motosiklet sürücülerinin güvenliği için motorcu dostu bariyer montajlarının da tamamlandığı duyuruldu.